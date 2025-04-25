Як дешеві свічки запалювання можуть зашкодити автомобілю

Свічки запалювання. Фото: minit-tune.com

Дуже дешеві автомобільні свічки запалювання, не відомо де, як та ким вироблені, несуть значні ризики для автомобіля. Контрафактні пристрої можуть мати значні дефекти якості, через які у небезпеці опиниться каталітичний нейтралізатор або навіть весь двигун.

Про це написала "Україна за кермом".

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Двигун

Допуски відхилень від виробничих норм та стандартів якості можуть не надаватися, що може призвести до скорочення строку служби двигуна. Можливими пошкодженнями можуть бути нагар та перегрівання свічок запалювання.

Свічки запалювання

Неякісні свічки запалювання можуть бути виготовлені з низькоякісного матеріалу. Наприклад, з вмістом заліза до 97%, що призведе до сильної ерозії та корозії.

Каталітичний нейтралізатор

Неякісні свічки запалювання можуть містити зварні напливи на заземлювальному електроді. Це може спричинити небажане іскріння, що призводить до неправильного запалювання. Носик ізолятора може забруднюватись нагаром, забруднення — замикати електричні ланцюги, що так само може призвести до неправильної роботи та скорочення терміну служби каталітичного нейтралізатора.

Горіння

Використання неякісних свічок призводить до сильного задирання заземлювального електрода. Металеві частини можуть відламуватися й завдавати механічних пошкоджень поршням та клапанам.

Заміна свічок запалювання

Неякісна свічка може зламатися при відкручуванні. Вилучати її залишки доведеться з ризиком пошкодження різьблення в головці блоку циліндрів. Якщо пошкодження виникне в кількох місцях, головку блоку циліндрів доведеться міняти, а це недешево.

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