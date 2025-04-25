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Головна Авто Які ризики дешевих свічок запалювання для авто

Які ризики дешевих свічок запалювання для авто

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Дата публікації: 25 квітня 2025 06:00
Як дешеві свічки запалювання можуть зашкодити автомобілю
Свічки запалювання. Фото: minit-tune.com

Дуже дешеві автомобільні свічки запалювання, не відомо де, як та ким вироблені, несуть значні ризики для автомобіля. Контрафактні пристрої можуть мати значні дефекти якості, через які у небезпеці опиниться каталітичний нейтралізатор або навіть весь двигун.

Про це написала "Україна за кермом".

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  • Двигун

Допуски відхилень від виробничих норм та стандартів якості можуть не надаватися, що може призвести до скорочення строку служби двигуна. Можливими пошкодженнями можуть бути нагар та перегрівання свічок запалювання.

  • Свічки запалювання

Неякісні свічки запалювання можуть бути виготовлені з низькоякісного матеріалу. Наприклад, з вмістом заліза до 97%, що призведе до сильної ерозії та корозії.

  • Каталітичний нейтралізатор

Неякісні свічки запалювання можуть містити зварні напливи на заземлювальному електроді. Це може спричинити небажане іскріння, що призводить до неправильного запалювання. Носик ізолятора може забруднюватись нагаром, забруднення — замикати електричні ланцюги, що так само може призвести до неправильної роботи та скорочення терміну служби каталітичного нейтралізатора.

  • Горіння

Використання неякісних свічок призводить до сильного задирання заземлювального електрода. Металеві частини можуть відламуватися й завдавати механічних пошкоджень поршням та клапанам.

  • Заміна свічок запалювання

Неякісна свічка може зламатися при відкручуванні. Вилучати її залишки доведеться з ризиком пошкодження різьблення  в головці блоку циліндрів. Якщо пошкодження виникне в кількох місцях, головку блоку циліндрів доведеться міняти, а це недешево.

Раніше ми писали, як за 30 гривень відновити автомобільний акумулятор. Також експерти пояснили, які звуки вказують на несправність в автомобілі.

ремонт авто проблеми автомобіль свічки
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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