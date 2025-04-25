Как дешевые свечи зажигания могут навредить автомобилю

Свечи зажигания. Фото: minit-tune.com

Очень дешевые автомобильные свечи зажигания, неизвестно где, как и кем произведенные, несут значительные риски для автомобиля. Контрафактные устройства могут иметь значительные дефекты качества, из-за которых в опасности окажется каталитический нейтрализатор или даже весь двигатель.

Об этом написала "Украина за рулем".

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Допуски отклонений от производственных норм и стандартов качества могут не предоставляться, что может привести к сокращению срока службы двигателя. Возможными повреждениями могут быть нагар и перегрев свечей зажигания.

Свечи зажигания

Некачественные свечи зажигания могут быть изготовлены из низкокачественного материала. Например, с содержанием железа до 97%, что приведет к сильной эрозии и коррозии.

Каталитический нейтрализатор

Некачественные свечи зажигания могут содержать сварные наплывы на заземляющем электроде. Это может вызвать нежелательное искрение, что приводит к неправильному зажиганию. Носик изолятора может загрязняться нагаром, загрязнения — замыкать электрические цепи, что так же может привести к неправильной работе и сокращению срока службы каталитического нейтрализатора.

Горение

Использование некачественных свечей приводит к сильному задиру заземляющего электрода. Металлические части могут отламываться и наносить механические повреждения поршням и клапанам.

Замена свечей зажигания

Некачественная свеча может сломаться при откручивании. Извлекать ее остатки придется с риском повреждения резьбы в головке блока цилиндров. Если повреждение возникнет в нескольких местах, головку блока цилиндров придется менять, а это недешево.

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