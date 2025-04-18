Что будет с двигателем авто при несвоевременной замене свечей зажигания

Замена свечи зажигания. Фото: htsaves.com

Устройство системы зажигания бензинового ДВС создает искровой промежуток в цепи высокого напряжения с целью зажигания рабочей смеси в цилиндре двигателя автомобиля. На какой срок службы рассчитаны свечи зажигания и к чему может привести их несвоевременная замена.

Об этом рассказал АвтоСвиту начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

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Срок службы свечей

Ресурс традиционных свечей зажигания рассчитан на пробег 50 000-60 000 км, а при исправном моторе они могут без проблем работать даже 100 000 км. Иридиевые свечи имеют увеличенный ресурс, но и стоимость у них выше.

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Последствия несвоевременной замены

Длительная эксплуатация часто приводит к закисанию свечей, что затрудняет их демонтаж. В худшем случае свеча может сломаться при откручивании. После этого придется изымать ее остатки с риском повреждения резьбы. Если резьба в головке блока цилиндров повреждена в нескольких местах, это может привести к необходимости ее дорогостоящей замены.

Как менять свечи

Делать это лучше на прогретом двигателе. Перед снятием старых свечей мотор нужно очистить от грязи, чтобы избежать попадания мусора в камеру сгорания.

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Для демонтажа нужен специальный ключ, а для установки — динамометрический ключ с заданным усилием.

Помните, что перетяжка свечей может повредить резьбу, а недостаточная затяжка — перебои в работе двигателя.

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