Що буде з двигуном авто при несвоєчасній заміні свічок запалювання

Як довго служать свічки запалювання в авто
Пристрій системи запалювання бензинового ДВЗ створює іскровий проміжок в колі високої напруги з метою запалювання робочої суміші в циліндрі двигуна автомобіля. На який термін служби розраховані свічки запалювання та до чого може призвести їхня несвоєчасна заміна.
Про це розповів АвтоСвіту начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.
- Термін служби свічок
Ресурс традиційних свічок запалювання розрахований на пробіг 50 000-60 000 км, а при справному моторі вони можуть без проблем працювати навіть 100 000 км. Іридієві свічки мають збільшений ресурс, але й вартість у них вища.
- Наслідки несвоєчасної заміни
Тривала експлуатація часто призводить до закисання свічок, що ускладнює їх демонтаж. У гіршому випадку свічка може зламатися при відкручуванні. Після цього доведеться вилучати її залишки з ризиком пошкодження різьблення. Якщо різьблення в головці блоку циліндрів пошкоджено в кількох місцях, це може призвести до необхідності його дорогої заміни.
- Як міняти свічки
Робити це краще на прогрітому двигуні. Перед зняттям старих свічок мотор потрібно очистити від бруду, щоб уникнути потрапляння сміття в камеру згоряння.
Для демонтажу потрібен спеціальний ключ, а для встановлення — динамометричний ключ з заданим зусиллям.
Пам’ятайте, що перетяжка свічок може пошкодити різьблення, а недостатня затяжка — перебої у роботі двигуна.
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