Що буде з двигуном авто при несвоєчасній заміні свічок запалювання

Заміна свічки запалювання. Фото: htsaves.com

Пристрій системи запалювання бензинового ДВЗ створює іскровий проміжок в колі високої напруги з метою запалювання робочої суміші в циліндрі двигуна автомобіля. На який термін служби розраховані свічки запалювання та до чого може призвести їхня несвоєчасна заміна.

Про це розповів АвтоСвіту начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Термін служби свічок

Ресурс традиційних свічок запалювання розрахований на пробіг 50 000-60 000 км, а при справному моторі вони можуть без проблем працювати навіть 100 000 км. Іридієві свічки мають збільшений ресурс, але й вартість у них вища.

Наслідки несвоєчасної заміни

Тривала експлуатація часто призводить до закисання свічок, що ускладнює їх демонтаж. У гіршому випадку свічка може зламатися при відкручуванні. Після цього доведеться вилучати її залишки з ризиком пошкодження різьблення. Якщо різьблення в головці блоку циліндрів пошкоджено в кількох місцях, це може призвести до необхідності його дорогої заміни.

Як міняти свічки

Робити це краще на прогрітому двигуні. Перед зняттям старих свічок мотор потрібно очистити від бруду, щоб уникнути потрапляння сміття в камеру згоряння.

Для демонтажу потрібен спеціальний ключ, а для встановлення — динамометричний ключ з заданим зусиллям.

Пам’ятайте, що перетяжка свічок може пошкодити різьблення, а недостатня затяжка — перебої у роботі двигуна.

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