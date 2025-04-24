Как за 30 гривен вернуть к жизни испорченную аккумуляторную батарею авто

Восстановление аккумулятора. Фото: carfromjapan.com

Аккумуляторная батарея автомобиля, которая начинает серьезно сбоить в работе, имеет право на второй шанс. Не спешите сразу покупать новую АКБ, попробуйте продлить ресурс старой с помощью дешевых домашних средств.

Об этом написал Dexpens.

Реклама

Читайте также:

Процесс восстановления

Батарея обязательно должна быть обслуживаемой, то есть иметь на верхней части пробки — только такая АКБ пригодна для восстановления.

Что нужно сделать:

Открутить пробки с батареи и полностью слить старый электролит.

Налить в бутылку теплую дистиллированную воду и полностью растворить пищевую соду без осадка (цена пачки пищевой соды — до 30 грн).

Наполнить содовым раствором аккумулятор и оставить на 10 минут.

Слить раствор.

Промыть батарею чистой дистиллированной водой.

Залить новый электролит с плотностью 1,28.

Заряжать АКБ примерно 12 часов.

Что происходит в АКБ

Раствор соды омывает пластины внутри АКБ и вступает в реакцию с кислотой. Таким образом происходит процесс десульфитации — смываются соли, оседающие со временем на пластинах.

Минусом этой процедуры является частичное неравномерное отслаивание состава пластин, что существенно снижает ресурс устройства, если проводить такую чистку часто.

Невозможно восстановить аккумулятор, у которого уже разрушились пластины. Об этом можно узнать во время слива старого электролита — если он ржавого цвета, значит батарея ремонту не подлежит.

Ранее мы писали, выгодно ли покупать подержанный аккумулятор для авто. Также эксперты объяснили, нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор.