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Как за 30 гривен восстановить автомобильный аккумулятор

24 апреля 2025 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Как за 30 гривен вернуть к жизни испорченную аккумуляторную батарею авто
Восстановление аккумулятора. Фото: carfromjapan.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Аккумуляторная батарея автомобиля, которая начинает серьезно сбоить в работе, имеет право на второй шанс. Не спешите сразу покупать новую АКБ, попробуйте продлить ресурс старой с помощью дешевых домашних средств.

Об этом написал Dexpens.

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Процесс восстановления

Батарея обязательно должна быть обслуживаемой, то есть иметь на верхней части пробки — только такая АКБ пригодна для восстановления.

Что нужно сделать:

  • Открутить пробки с батареи и полностью слить старый электролит.
  • Налить в бутылку теплую дистиллированную воду и полностью растворить пищевую соду без осадка (цена пачки пищевой соды — до 30 грн).
  • Наполнить содовым раствором аккумулятор и оставить на 10 минут.
  • Слить раствор.
  • Промыть батарею чистой дистиллированной водой.
  • Залить новый электролит с плотностью 1,28.
  • Заряжать АКБ примерно 12 часов.

Что происходит в АКБ

Раствор соды омывает пластины внутри АКБ и вступает в реакцию с кислотой. Таким образом происходит процесс десульфитации — смываются соли, оседающие со временем на пластинах.

Минусом этой процедуры является частичное неравномерное отслаивание состава пластин, что существенно снижает ресурс устройства, если проводить такую чистку часто.

Невозможно восстановить аккумулятор, у которого уже разрушились пластины. Об этом можно узнать во время слива старого электролита — если он ржавого цвета, значит батарея ремонту не подлежит.

Ранее мы писали, выгодно ли покупать подержанный аккумулятор для авто. Также эксперты объяснили, нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор.

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