Как за 30 гривен вернуть к жизни испорченную аккумуляторную батарею авто

Как за 30 гривен восстановить автомобильный аккумулятор
Аккумуляторная батарея автомобиля, которая начинает серьезно сбоить в работе, имеет право на второй шанс. Не спешите сразу покупать новую АКБ, попробуйте продлить ресурс старой с помощью дешевых домашних средств.
Об этом написал Dexpens.
Процесс восстановления
Батарея обязательно должна быть обслуживаемой, то есть иметь на верхней части пробки — только такая АКБ пригодна для восстановления.
Что нужно сделать:
- Открутить пробки с батареи и полностью слить старый электролит.
- Налить в бутылку теплую дистиллированную воду и полностью растворить пищевую соду без осадка (цена пачки пищевой соды — до 30 грн).
- Наполнить содовым раствором аккумулятор и оставить на 10 минут.
- Слить раствор.
- Промыть батарею чистой дистиллированной водой.
- Залить новый электролит с плотностью 1,28.
- Заряжать АКБ примерно 12 часов.
Что происходит в АКБ
Раствор соды омывает пластины внутри АКБ и вступает в реакцию с кислотой. Таким образом происходит процесс десульфитации — смываются соли, оседающие со временем на пластинах.
Минусом этой процедуры является частичное неравномерное отслаивание состава пластин, что существенно снижает ресурс устройства, если проводить такую чистку часто.
Невозможно восстановить аккумулятор, у которого уже разрушились пластины. Об этом можно узнать во время слива старого электролита — если он ржавого цвета, значит батарея ремонту не подлежит.
Ранее мы писали, выгодно ли покупать подержанный аккумулятор для авто. Также эксперты объяснили, нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор.
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