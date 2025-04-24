Як за 30 гривень повернути до життя зіпсовану акумуляторну батарею авто

Відновлення акумулятора. Фото: carfromjapan.com

Акумуляторна батарея автомобіля, яка починає серйозно збоїти в роботі, має право на другий шанс. Не поспішайте одразу купляти нову АКБ, спробуйте подовжити ресурс старої за допомогою дешевих домашніх засобів.

Про це написав Dexpens.

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Процес відновлення

Батарея обов'язково має бути обслуговуваною, тобто мати на верхній частині пробки — лише така АКБ придатна для відновлення.

Що потрібно зробити:

Відкрутити пробки з батареї та повністю злити старий електроліт.

Налити в пляшку теплу дистильовану воду та повністю розчинити харчову соду без осаду (ціна пачки харчової соди — до 30 грн).

Наповнити содовим розчином акумулятор та залишити на 10 хвилин.

Злити розчин.

Промити батарею чистою дистильованою водою.

Залити новий електроліт зі щільністю 1,28.

Заряджати АКБ приблизно 12 годин.

Що відбувається в АКБ

Розчин соди омиває пластини всередині АКБ та вступає в реакцію з кислотою. Таким чином відбувається процес десульфітації — змиваються солі, що осідають з часом на пластинах.

Мінусом цієї процедури є часткове нерівномірне відшаровування складу пластин, що істотно знижує ресурс пристрою, якщо проводити таку чистку часто.

Неможливо відновити акумулятор, у якого вже зруйнувалися пластини. Про це можна дізнатися під час зливу старого електроліту — якщо він іржавого кольору, значить батарея ремонту не підлягає.

Раніше ми писали, чи вигідно купляти вживаний акумулятор для авто. Також експерти пояснили, чи потрібно заряджати новий автомобільний акумулятор.