Як за 30 гривень повернути до життя зіпсовану акумуляторну батарею авто

Як за 30 гривень відновити автомобільний акумулятор
Акумуляторна батарея автомобіля, яка починає серйозно збоїти в роботі, має право на другий шанс. Не поспішайте одразу купляти нову АКБ, спробуйте подовжити ресурс старої за допомогою дешевих домашніх засобів.
Про це написав Dexpens.
Процес відновлення
Батарея обов'язково має бути обслуговуваною, тобто мати на верхній частині пробки — лише така АКБ придатна для відновлення.
Що потрібно зробити:
- Відкрутити пробки з батареї та повністю злити старий електроліт.
- Налити в пляшку теплу дистильовану воду та повністю розчинити харчову соду без осаду (ціна пачки харчової соди — до 30 грн).
- Наповнити содовим розчином акумулятор та залишити на 10 хвилин.
- Злити розчин.
- Промити батарею чистою дистильованою водою.
- Залити новий електроліт зі щільністю 1,28.
- Заряджати АКБ приблизно 12 годин.
Що відбувається в АКБ
Розчин соди омиває пластини всередині АКБ та вступає в реакцію з кислотою. Таким чином відбувається процес десульфітації — змиваються солі, що осідають з часом на пластинах.
Мінусом цієї процедури є часткове нерівномірне відшаровування складу пластин, що істотно знижує ресурс пристрою, якщо проводити таку чистку часто.
Неможливо відновити акумулятор, у якого вже зруйнувалися пластини. Про це можна дізнатися під час зливу старого електроліту — якщо він іржавого кольору, значить батарея ремонту не підлягає.
Раніше ми писали, чи вигідно купляти вживаний акумулятор для авто. Також експерти пояснили, чи потрібно заряджати новий автомобільний акумулятор.
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