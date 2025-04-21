Сигналы неисправностей: какие звуки указывают на проблемы автомобиля

Какие звуки указывают на неисправность в автомобиле
Звуки, которые раздаются из автомобиля, являются одними из важных индикаторов неисправностей машины. Своевременная диагностика поможет избежать серьезных проблем и дорогостоящего ремонта.
Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.
Звуковые сигналы
- Скрежет при торможении. Признак проблем с тормозными дисками. Вероятно, они изношены, деформированы или повреждены.
- Свист из-под капота. Часто свидетельствует о проблемах с приводным ремнем. Он может быть изношен, ослаблен или поврежден.
- Стук в двигателе. Может указывать на множество проблем, от износа поршней до повреждения шатунов или подшипников. Это серьезный повод для проведения диагностики в автосервисе. Затягивание может привести к капитальному ремонту двигателя.
Другие индикаторы
Работа двигателя с перебоями сигнализирует о проблемах с зажиганием, топливной системе или свидетельствует о низкой компрессии в цилиндрах. Необходимо проверить свечи зажигания, форсунки, провода высоковольтного напряжения и измерить компрессию.
Неожиданное увеличение расхода топлива свидетельствует о проблемах:
- системы впрыска;
- датчиков кислорода;
- свечей зажигания;
- воздушного фильтра.
Диагностика поможет выявить причину и устранить ее.
Следите за цветом выхлопа — он должен быть светло-серым при нормальной работе автомобиля.
- Черный дым. Это значит, что двигатель получает слишком много топлива.
- Синий дым с запахом гари. Указывает на сгорание моторного масла в цилиндрах — возможная причина в износе маслосъемных колпачков, поршневых колец или других элементов двигателя.
- Белый дым. Обычно сигнализирует о попадании антифриза в цилиндры двигателя. В таком случае ремонт нужен незамедлительно.
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