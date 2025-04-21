Сигналы неисправностей: какие звуки указывают на проблемы автомобиля

Ремонт авто. Фото: freepik.com

Звуки, которые раздаются из автомобиля, являются одними из важных индикаторов неисправностей машины. Своевременная диагностика поможет избежать серьезных проблем и дорогостоящего ремонта.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

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Звуковые сигналы

Скрежет при торможении. Признак проблем с тормозными дисками. Вероятно, они изношены, деформированы или повреждены.

Признак проблем с тормозными дисками. Вероятно, они изношены, деформированы или повреждены. Свист из-под капота. Часто свидетельствует о проблемах с приводным ремнем. Он может быть изношен, ослаблен или поврежден.

Часто свидетельствует о проблемах с приводным ремнем. Он может быть изношен, ослаблен или поврежден. Стук в двигателе. Может указывать на множество проблем, от износа поршней до повреждения шатунов или подшипников. Это серьезный повод для проведения диагностики в автосервисе. Затягивание может привести к капитальному ремонту двигателя.

Другие индикаторы

Работа двигателя с перебоями сигнализирует о проблемах с зажиганием, топливной системе или свидетельствует о низкой компрессии в цилиндрах. Необходимо проверить свечи зажигания, форсунки, провода высоковольтного напряжения и измерить компрессию.

Неожиданное увеличение расхода топлива свидетельствует о проблемах:

системы впрыска;

датчиков кислорода;

свечей зажигания;

воздушного фильтра.

Диагностика поможет выявить причину и устранить ее.

Следите за цветом выхлопа — он должен быть светло-серым при нормальной работе автомобиля.

Черный дым. Это значит, что двигатель получает слишком много топлива.

Это значит, что двигатель получает слишком много топлива. Синий дым с запахом гари. Указывает на сгорание моторного масла в цилиндрах — возможная причина в износе маслосъемных колпачков, поршневых колец или других элементов двигателя.

Указывает на сгорание моторного масла в цилиндрах — возможная причина в износе маслосъемных колпачков, поршневых колец или других элементов двигателя. Белый дым. Обычно сигнализирует о попадании антифриза в цилиндры двигателя. В таком случае ремонт нужен незамедлительно.

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