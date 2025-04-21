Сигнали несправностей: які звуки вказують на проблеми автомобіля

Ремонт авто. Фото: freepik.com

Звуки, які лунають з автомобіля, є одними з важливих індикаторів несправностей машини. Своєчасна діагностика допоможе уникнути серйозних проблем та дорогого ремонту.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Звукові сигнали

Скрегіт при гальмуванні. Ознака проблем з гальмівними дисками. Ймовірно, вони зношені, деформовані чи пошкоджені.

Ознака проблем з гальмівними дисками. Ймовірно, вони зношені, деформовані чи пошкоджені. Свист з-під капота. Часто свідчить про проблеми з приводним ременем. Він може бути зношений, ослаблений чи пошкоджений.

Часто свідчить про проблеми з приводним ременем. Він може бути зношений, ослаблений чи пошкоджений. Стук у двигуні. Може вказувати на безліч проблем, від зносу поршнів до пошкодження шатунів або підшипників. Це серйозний привід для проведення діагностики в автосервісі. Затягування може призвести до капітального ремонту двигуна.

Інші індикатори

Робота двигуна з перебоями сигналізує про проблеми з запалюванням, паливній системі або свідчить про низьку компресію в циліндрах. Необхідно перевірити свічки запалювання, форсунки, дроти високовольтної напруги та виміряти компресію.

Несподіване збільшення витрати палива свідчить про проблеми:

системи упорскування;

датчиків кисню;

свічок запалювання;

повітряного фільтра.

Діагностика допоможе виявити причину та усунути її.

Слідкуйте за кольором вихлопу — він має бути світло-сірим за нормальної роботи автомобіля.

Чорний дим. Це значить, що двигун отримує занадто багато пального.

Це значить, що двигун отримує занадто багато пального. Синій дим з запахом гару. Вказує на згоряння моторної оливи в циліндрах — можлива причина у зносі оливознімних ковпачків, поршневих кілець або інших елементів двигуна.

Вказує на згоряння моторної оливи в циліндрах — можлива причина у зносі оливознімних ковпачків, поршневих кілець або інших елементів двигуна. Білий дим. Зазвичай сигналізує про потрапляння антифризу в циліндри двигуна. В такому випадку ремонт потрібен негайно.

Раніше ми писали, як довго служать свічки запалювання в автомобілі. Також експерти пояснили, як додаткова шумоізоляція псує машину.