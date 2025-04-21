Сигнали несправностей: які звуки вказують на проблеми автомобіля

Які звуки вказують на несправність в автомобілі
Звуки, які лунають з автомобіля, є одними з важливих індикаторів несправностей машини. Своєчасна діагностика допоможе уникнути серйозних проблем та дорогого ремонту.
Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.
Звукові сигнали
- Скрегіт при гальмуванні. Ознака проблем з гальмівними дисками. Ймовірно, вони зношені, деформовані чи пошкоджені.
- Свист з-під капота. Часто свідчить про проблеми з приводним ременем. Він може бути зношений, ослаблений чи пошкоджений.
- Стук у двигуні. Може вказувати на безліч проблем, від зносу поршнів до пошкодження шатунів або підшипників. Це серйозний привід для проведення діагностики в автосервісі. Затягування може призвести до капітального ремонту двигуна.
Інші індикатори
Робота двигуна з перебоями сигналізує про проблеми з запалюванням, паливній системі або свідчить про низьку компресію в циліндрах. Необхідно перевірити свічки запалювання, форсунки, дроти високовольтної напруги та виміряти компресію.
Несподіване збільшення витрати палива свідчить про проблеми:
- системи упорскування;
- датчиків кисню;
- свічок запалювання;
- повітряного фільтра.
Діагностика допоможе виявити причину та усунути її.
Слідкуйте за кольором вихлопу — він має бути світло-сірим за нормальної роботи автомобіля.
- Чорний дим. Це значить, що двигун отримує занадто багато пального.
- Синій дим з запахом гару. Вказує на згоряння моторної оливи в циліндрах — можлива причина у зносі оливознімних ковпачків, поршневих кілець або інших елементів двигуна.
- Білий дим. Зазвичай сигналізує про потрапляння антифризу в циліндри двигуна. В такому випадку ремонт потрібен негайно.
Раніше ми писали, як довго служать свічки запалювання в автомобілі. Також експерти пояснили, як додаткова шумоізоляція псує машину.
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