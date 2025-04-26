Яке 20-річне авто краще вибрати: BMW 5 Series або Audi A6

BMW 5 Series або Audi A6 — яке авто віком 20 років краще
Старі преміальні BMW 5 Series E60 та Audi A6 C6 сьогодні продають на вторинному ринку за відносно невелику суму. Чи можна знайти зараз 20-річну машину в гарному стані.
Про це написав АвтоСвіт.
BMW 5 Series E60
Купувати таке авто бажано у свідомого власника, який розумно використовував свою машину та не заощаджував на ремонтах. Після 20 років експлуатації варто звернути увагу на такі проблеми.
- Кузов. Корозія є серйозною проблемою. Перевірте кришку багажника в універсалі та нижні краї дверей.
- Електрика. Перепади напруги породжують випадкові помилки, часті збої датчиків (наприклад, ABS/ESP) й аксесуарів.
- Силові установки. Бензинові двигуни M54 порівняно непогані, але вони пожирають оливу. В агрегатах з прямим упорскуванням є часті проблеми з форсунками та помпами HPFP. Найгіршим варіантом є двигун V8. У дизелів 2.0 N47 трапляються несправності ГРМ.
- Підвіска. Дорогий ремонт переднього мосту, люфт в рульовій системі, проблеми з системами Active Drive та Active Steering. Негаразди з пневматикою заднього мосту в універсалі.
Audi A6 C6
Варто орієнтуватися не на рік, а на стан конкретного автомобіля. Також варто поцікавитися, що саме та як часто ремонтували, адже авто має немало проблем.
- Кузов. А6 С6 можна знайти у гарному стані. Зверніть увагу на корозію краю дверей під ущільнювачами.
- Електрика. Серйозні поломки стосуються модулів та датчиків, серед дрібних — відмова панелі кондиціонера.
- Силові агрегати. Дизель 2.0 TDI несе ризики: тріскаються головки, форсунки працюють нестабільно. У 2.7/3.0 TDI складний та дорогий привід ГРМ. Двигуни FSI мають проблеми з нагаром (зниження потужності, збільшення витрати пального), інші бензинові двигуни (наприклад, 2.4 MPI) також мають негаразди з приводом ГРМ. Відомо про часті поломки коробок передач Multitronic (CVT).
- Підвіска. Навіть звичайна підвіска може бути дорогою в ремонті, а пневматика взагалі коштує космічних грошей.
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