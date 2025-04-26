Яке 20-річне авто краще вибрати: BMW 5 Series або Audi A6

Audi A6 проти BMW 5 Series. Фото: topgear.com

Старі преміальні BMW 5 Series E60 та Audi A6 C6 сьогодні продають на вторинному ринку за відносно невелику суму. Чи можна знайти зараз 20-річну машину в гарному стані.

Про це написав АвтоСвіт.

Реклама

Читайте також:

BMW 5 Series E60

Фото: infocar.ua

Купувати таке авто бажано у свідомого власника, який розумно використовував свою машину та не заощаджував на ремонтах. Після 20 років експлуатації варто звернути увагу на такі проблеми.

Кузов. Корозія є серйозною проблемою. Перевірте кришку багажника в універсалі та нижні краї дверей.

Корозія є серйозною проблемою. Перевірте кришку багажника в універсалі та нижні краї дверей. Електрика. Перепади напруги породжують випадкові помилки, часті збої датчиків (наприклад, ABS/ESP) й аксесуарів.

Перепади напруги породжують випадкові помилки, часті збої датчиків (наприклад, ABS/ESP) й аксесуарів. Силові установки. Бензинові двигуни M54 порівняно непогані, але вони пожирають оливу. В агрегатах з прямим упорскуванням є часті проблеми з форсунками та помпами HPFP. Найгіршим варіантом є двигун V8. У дизелів 2.0 N47 трапляються несправності ГРМ.

Бензинові двигуни M54 порівняно непогані, але вони пожирають оливу. В агрегатах з прямим упорскуванням є часті проблеми з форсунками та помпами HPFP. Найгіршим варіантом є двигун V8. У дизелів 2.0 N47 трапляються несправності ГРМ. Підвіска. Дорогий ремонт переднього мосту, люфт в рульовій системі, проблеми з системами Active Drive та Active Steering. Негаразди з пневматикою заднього мосту в універсалі.

Audi A6 C6

Фото: adac.de

Варто орієнтуватися не на рік, а на стан конкретного автомобіля. Також варто поцікавитися, що саме та як часто ремонтували, адже авто має немало проблем.

Кузов. А6 С6 можна знайти у гарному стані. Зверніть увагу на корозію краю дверей під ущільнювачами.

А6 С6 можна знайти у гарному стані. Зверніть увагу на корозію краю дверей під ущільнювачами. Електрика. Серйозні поломки стосуються модулів та датчиків, серед дрібних — відмова панелі кондиціонера.

Серйозні поломки стосуються модулів та датчиків, серед дрібних — відмова панелі кондиціонера. Силові агрегати. Дизель 2.0 TDI несе ризики: тріскаються головки, форсунки працюють нестабільно. У 2.7/3.0 TDI складний та дорогий привід ГРМ. Двигуни FSI мають проблеми з нагаром (зниження потужності, збільшення витрати пального), інші бензинові двигуни (наприклад, 2.4 MPI) також мають негаразди з приводом ГРМ. Відомо про часті поломки коробок передач Multitronic (CVT).

Дизель 2.0 TDI несе ризики: тріскаються головки, форсунки працюють нестабільно. У 2.7/3.0 TDI складний та дорогий привід ГРМ. Двигуни FSI мають проблеми з нагаром (зниження потужності, збільшення витрати пального), інші бензинові двигуни (наприклад, 2.4 MPI) також мають негаразди з приводом ГРМ. Відомо про часті поломки коробок передач Multitronic (CVT). Підвіска. Навіть звичайна підвіска може бути дорогою в ремонті, а пневматика взагалі коштує космічних грошей.

Раніше юристи нагадали, які податки сплачуються з продажу автомобіля у 2025 році. Також експерти назвали найкращі доступні марки авто цього року.