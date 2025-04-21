Що потрібно знати про податки з продажу автомобіля у 2025 році

Продаж авто. Фото: freepik.com

Українці, які продають свої автомобілі, мають сплатити податки, ставки яких залежать від типу транспортного засобу та кількості угод протягом року. Оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначено статтею 173 Податкового кодексу України.

Про це повідомила Судово-юридична газета.

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Коли продаються легковий автомобіль, мотоцикл або мопед, то дохід визначається залежно від ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):

середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу;

ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

Які податки сплачуються:

перший продаж протягом року не оподатковується;

другий продаж протягом року — 5%;

третій або більше продажів протягом року — 18 %.

Коли продаються автобус, вантажівка, причеп, трактор, спецтехніка, то оподаткування здійснюється згідно з іншими правилами:

перший та другий продажі протягом року — 5 %;

третій або більше — 18 %.

Дохід усіх операцій також обкладається військовим збором, який з 1 грудня 2024 року становить 5%.

Якщо податки не сплачені

Якщо рухоме майно продали й з цього доходу не був сплачений податок або військовий збір, то продавець зобов’язаний:

до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан й доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання;

до 1 серпня сплатити ці податки.

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