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Які податки сплачуються з продажу автомобіля у 2025 році

21 квітня 2025 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Що потрібно знати про податки з продажу автомобіля у 2025 році
Продаж авто. Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Українці, які продають свої автомобілі, мають сплатити податки, ставки яких залежать від типу транспортного засобу та кількості угод протягом року. Оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначено статтею 173 Податкового кодексу України.

Про це повідомила Судово-юридична газета.

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Коли продаються легковий автомобіль, мотоцикл або мопед, то дохід визначається залежно від ціни,  зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):

  • середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу;
  • ринкової вартості, визначеної згідно із законом.

Які податки сплачуються:

  • перший продаж протягом року не оподатковується;
  • другий продаж протягом року — 5%;
  • третій або більше продажів протягом року — 18 %.

Коли продаються автобус, вантажівка, причеп, трактор, спецтехніка, то оподаткування здійснюється згідно з іншими правилами:

  • перший та другий продажі протягом року — 5 %;
  • третій або більше — 18 %.

Дохід усіх операцій також обкладається військовим збором, який з 1 грудня 2024 року становить 5%.

Якщо податки не сплачені

Якщо рухоме майно продали й з цього доходу не був сплачений податок або військовий збір, то продавець зобов’язаний:

  • до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан й доходи та визначити відповідні податкові зобов’язання;
  • до 1 серпня сплатити ці податки.

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