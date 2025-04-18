Вживаний BMW 3 серії E90 — чи варто купити

BMW 3 Series E90. Фото: infocar.ua

Вибір BMW 3 серії E90 залежить від розміру гаманця автолюбителя: якщо він невеликий, то кращим вибором будуть прості бензинові агрегати 2.0 до рестайлінгу, коли бюджет трохи більший, то варто розглянути R6 N52. Важливо, щоб авто дісталося від свідомого користувача, який про нього піклувався, адже наймолодшій машині цього року виповнюється вже 12 років.

Про це написав Interia.

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Поширені двигуни

У BMW 3 серії (E90) було багато бензинових двигунів й майже кожен з них був чимось обтяжений. Базовий N45, тобто 1.6 на 122 к.с. (316i) мав проблеми з натягачем ланцюга ГРМ. Це призводило до пропуску хронометражу та пошкодження мотора.

Двигун 2.0 N46 потужністю 129 к.с. (318i) або 150 к.с. (320i) пропонувався до 2007 року. Найчастіше його можна рекомендувати, але бувають випадки розтягнутих ланцюгів ГРМ та підвищеної витрати оливи. У цьому моторі оптимально міняти оливу та фільтри кожні 10 000-15 000 км.

Після рестайлінгу BMW отримав 2-літровий двигун N43 (від версії 1.6 відмовилися) потужністю 143 к. с. (318i) та 170 к. с. (320i) та з прямим впорскуванням. Це не рекомендований мотор, позаяк за відносно невеликої потужності він досить дорогий у ремонті.

Типові несправності включають: проблеми з мастилом, з клапаном EGR, водяною помпою, VANOS та клапаном тиску оливи, витоками форсунок та помпою високого тиску HPFP. А натягувач ланцюга ГРМ, за словами механіків, потрібно міняти не рідше як кожні 80 000 км.

Набагато довговічніші рядні 6-циліндрові двигуни R6 N52 з непрямим уприскуванням: 2.5 на 177 к.с. або на 203 к.с. (323i), 218 к.с. (325i й 325xi) та 3.0 з 233 к.с. (328i) та 258 к.с.

У моторів цієї серії була проблема з цоканням клапанів. Тут зазвичай допомагає заміна штовхачів, але іноді потрібно міняти вали. Були також випадки, коли доводилося міняти головки через замалі масляні канали та рідше поршні.

До дешевших поломок відносяться пошкоджені котушки запалювання та водяні помпи, які служать не більш як 100 000 км.

Нове покоління двигуна R6 з безпосереднім впорскуванням може мати проблеми з інжекторами та помпою високого тиску. Ще однією неприємністю є система VANOS. Тому, краще вибрати старший мотор R6 N52.

Інші системи

У E9x BMW почав переходити на електричний підсилювач керма, який дає набагато гірше відчуття того, що відбувається з передніми колесами автомобіля. Набагато досконаліший гідравлічний підсилювач керма був доступний лише в стандартній комплектації в 335i та M3, а в інших бензинових версіях він пропонувався як опція, й, на жаль, він наразі рідко зустрічається.

Задні диференціали автомобіля можуть бути шумними — це типова проблема для більшості старих машин виробника.

BMW не рекомендує міняти оливу в автоматичних коробках передач ZF, тому іноді після великого пробігу можуть виникнути проблеми з їх роботою. Цікаво, що сам виробник ZF Friedrichshafen AG радить міняти трансмісійну рідину не рідше ніж кожні 100 000 км.

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