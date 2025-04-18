Подержанный BMW 3 серии E90 — стоит ли купить

BMW 3 серии E90. Фото: infocar.ua

Выбор BMW 3 серии E90 зависит от размера кошелька автолюбителя: если он небольшой, то лучшим выбором будут простые бензиновые агрегаты 2.0 до рестайлинга, когда бюджет немного больше, то стоит рассмотреть R6 N52. Важно, чтобы авто досталось от сознательного пользователя, который о нем заботился, ведь самой молодой машине в этом году исполняется уже 12 лет.

Об этом написал Interia.

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Распространенные двигатели

У BMW 3 серии (E90) было много бензиновых двигателей и почти каждый из них был чем-то отягощен. Базовый N45, то есть 1.6 на 122 л.с. (316i) имел проблемы с натяжителем цепи ГРМ. Это приводило к пропуску хронометража и повреждению мотора.

Двигатель 2.0 N46 мощностью 129 л.с. (318i) или 150 л.с. (320i) предлагался до 2007 года. Чаще всего его можно рекомендовать, но бывают случаи растянутых цепей ГРМ и повышенного расхода масла. В этом моторе оптимально менять масло и фильтры каждые 10 000-15 000 км.

После рестайлинга BMW получил 2-литровый двигатель N43 (от версии 1.6 отказались) мощностью 143 л.с. (318i) и 170 л.с. (320i) и с прямым впрыском. Это не рекомендуемый мотор, так как при относительно небольшой мощности он достаточно дорогой в ремонте.

Типичные неисправности включают: проблемы с маслом, с клапаном EGR, водяной помпой, VANOS и клапаном давления масла, утечками форсунок и помпой высокого давления HPFP. А натяжитель цепи ГРМ, по словам механиков, нужно менять не реже чем каждые 80 000 км.

Гораздо долговечнее рядные 6-цилиндровые двигатели R6 N52 с непрямым впрыском: 2.5 на 177 л.с. или на 203 л.с. (323i), 218 л.с. (325i и 325xi) и 3.0 с 233 л.с. (328i) и 258 л.с.

У моторов этой серии была проблема с тиканьем клапанов. Здесь обычно помогает замена толкателей, но иногда нужно менять валы. Были также случаи, когда приходилось менять головки из-за слишком малых масляных каналов и реже поршни.

К более дешевым поломкам относятся поврежденные катушки зажигания и водяные помпы, которые служат не более 100 000 км.

Новое поколение двигателя R6 с непосредственным впрыском может иметь проблемы с инжекторами и помпой высокого давления. Еще одной неприятностью является система VANOS. Поэтому, лучше выбрать старший мотор R6 N52.

Другие системы

В E9x BMW начал переходить на электрический усилитель руля, который дает гораздо хуже ощущение того, что происходит с передними колесами автомобиля. Гораздо более совершенный гидравлический усилитель руля был доступен только в стандартной комплектации в 335i и M3, а в других бензиновых версиях он предлагался как опция, и, к сожалению, он пока редко встречается.

Задние дифференциалы автомобиля могут быть шумными — это типичная проблема для большинства старых машин производителя.

BMW не рекомендует менять масло в автоматических коробках передач ZF, поэтому иногда после большого пробега могут возникнуть проблемы с их работой. Интересно, что сам производитель ZF Friedrichshafen AG советует менять трансмиссионную жидкость не реже чем каждые 100 000 км.

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