Какие проблемы у владельцев подержанных BMW

BMW 3 серии. Фото: caranddriver.com

Автомобили BMW имеют репутацию роскошных и производительных транспортных средств, созданных для удовольствия от вождения. Но многие владельцы сталкиваются с неприятными проблемами, которые заставляют их сомневаться в своем решении купить машину этой марки.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Обслуживание и ремонт

Обычное техническое обслуживание и неожиданный ремонт BMW могут быть чрезвычайно дорогими. Даже замена аккумулятора или тормозов, стоят дороже, чем в обычном автомобиле.

Утечки масла

Двигатели BMW имеют плохую привычку протекать. Частыми виновниками являются прокладка клапанной крышки и прокладка корпуса масляного фильтра. Например, с этим часто сталкиваются владельцы 3 Series (E90) и X5 (E70).

Ненадежная электроника

BMW оснащены высокотехнологичными функциями, но они не всегда работают так, как должны. Владельцы сообщают о проблемах с камерами заднего вида, экранами информационно-развлекательной системы и электронными компонентами рулевого управления. 7 серия (E65) печально известна своей ненадежной электроникой.

Жесткая езда

BMW оснащает многие свои автомобили шинами Run-Flat. Они позволяют езду после прокола, но они быстрее изнашиваются, замена стоит дороже, а езда становится жестче. Многие водители заменяют их на обычные шины для повышения комфорта.

Турбокомпрессор и система охлаждения

Двигатели BMW с турбонаддувом обеспечивают превосходную производительность, но турбокомпрессор и система охлаждения могут преждевременно выйти из строя. Например, водители жалуются на 335i (двигатель N54).

Накопление углерода

Во многих двигателях BMW используется прямой впрыск топлива, что со временем может привести к накоплению углерода. Это накопление снижает производительность и увеличивает расход топлива. Известны этой проблемой 335i (E90) и 535i (F10).

Тормозные работы

У BMW мощные тормозные системы, но они быстро изнашиваются. Тормозные колодки и роторы часто требуют замены раньше, чем на других автомобилях. Если ездите агрессивно, ожидайте еще более частых замен.

Ранее эксперты объяснили, почему снизилась общая надежность автомобилей в 2025 году. Также мы писали, почему упал спрос на новые автомобили в Украине в 2025 году.