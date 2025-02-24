Які проблеми мають власники вживаних BMW

BMW 3 Series. Фото: caranddriver.com

Автомобілі BMW мають репутацію розкішних та продуктивних транспортних засобів, створених для задоволення від водіння. Але багато власників стикаються з неприємними проблемами, які змушують їх сумніватися у своєму рішенні купити машину цієї марки.

Про це написав Motor Biscuit.

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Обслуговування та ремонт

Звичайне технічне обслуговування та неочікуваний ремонт BMW можуть бути надзвичайно дорогими. Навіть заміна акумулятора чи гальм, коштують дорожче, ніж у звичайному автомобілі.

Витоки оливи

Двигуни BMW мають погану звичку протікати. Частими винуватцями є прокладка клапанної кришки та прокладка корпусу масляного фільтра. Наприклад, з цим часто стикаються власники 3 Series (E90) та X5 (E70).

Ненадійна електроніка

BMW оснащені високотехнологічними функціями, але вони не завжди працюють так, як повинні. Власники повідомляють про проблеми з камерами заднього виду, екранами інформаційно-розважальної системи та електронними компонентами рульового керування. 7 серія (E65) сумно відома своєю ненадійною електронікою.

Жорстка їзда

BMW оснащує багато своїх автомобілів шинами Run-Flat. Вони дозволяють їзду після проколу, але вони швидше зношуються, заміна коштує дорожче, а їзда стає жорсткішою. Багато водіїв замінюють їх на звичайні шини для підвищення комфорту.

Турбокомпресор та система охолодження

Двигуни BMW з турбонаддувом забезпечують чудову продуктивність, але турбокомпресор та система охолодження можуть передчасно вийти з ладу. Наприклад, водії скаржаться на 335i (двигун N54).

Накопичення вуглецю

У багатьох двигунах BMW використовується пряме впорскування палива, що з часом може призвести до накопичення вуглецю. Це накопичення знижує продуктивність та збільшує витрату палива. Відомі цією проблемою 335i (E90) та 535i (F10).

Гальмівні роботи

У BMW потужні гальмівні системи, але вони швидко зношуються. Гальмівні колодки та ротори часто потребують заміни раніше, ніж на інших автомобілях. Якщо їздите агресивно, очікуйте ще частіших замін.

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