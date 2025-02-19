Вживані моделі BMW X1, які не варто купувати

2023 BMW X1. Фото: caranddriver.com

Ціна нової моделі 2025 року цього розкішного компактного кросовера починається від 42 000 доларів, тому природно, що більшість прихильників баварського бренду шукають собі BMW X1 на вторинному ринку. Але тут потрібно бути дуже обережним, щоб разом з автомобілем не купити собі перманентний головний біль.

Про це написав Slash Gear.

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2013-2014 BMW X1

З моменту випуску моделі BMW X1 у 2013 році автолюбителі спрямували 91 скаргу до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), переважно через проблеми з подушками безпеки, двигуном та електричною системою. Модель 2014 року отримала найбільшу кількість скарг на CarComplaints. Основні проблеми пов’язані з поганою конструкцією кузова, деренчанням та відшаруванням фарби.

2016 BMW X1

Друге покоління BMW X1 також почало непросто, а модель 2016 року стала, можливо, найгіршою у всій лінійці. Хоча у неї не найбільша кількість скарг на CarComplaints, до NHTSA їх подали 151. Проблеми включають серйозні дефекти, такі як тріщини в опорі двигуна, що може коштувати близько 1300 доларів за ремонт. Багато водіїв повідомляють про постійне увімкнення попереджувальних індикаторів "Захистіть автомобіль від перекочування" або "Захистіть автомобіль стоянковим гальмом під час зупинки". Рішення варіюються від заміни пружини за 10 доларів до повної заміни коробки передач.

2023 BMW X1

Модель встигла зарекомендувати себе як авто, якого варто уникати. Оцінка якості та надійності моделі за версією J.D. Power впала з 86 до 72. Водії почали масово скаржитися, кількість звернень до NHTSA зросла до 48, зокрема, майже половина з них стосується неприємностей з гальмами. Три з п’яти відкликань авто пов’язані з гальмівною системою, але водії все ще стикаються з проблемами навіть після сервісу. Уникайте покупки вживаного 2023 BMW X1, краще пошукайте модель 2022 року.

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