Подержанные модели BMW X1, которые не стоит покупать

2023 BMW X1. Фото: caranddriver.com

Цена новой модели 2025 года этого роскошного компактного кроссовера начинается от 42 000 долларов, поэтому естественно, что большинство поклонников баварского бренда ищут себе BMW X1 на вторичном рынке. Но здесь нужно быть очень осторожным, чтобы вместе с автомобилем не купить себе перманентную головную боль.

Об этом написал Slash Gear.

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2013-2014 BMW X1

С момента выпуска модели BMW X1 в 2013 году автолюбители направили 91 жалобу в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), в основном из-за проблем с подушками безопасности, двигателем и электрической системой. Модель 2014 года получила наибольшее количество жалоб на CarComplaints. Основные проблемы связаны с плохой конструкцией кузова, дребезжанием и отслоением краски.

2016 BMW X1 2016 ГОДА

Второе поколение BMW X1 также начало непросто, а модель 2016 года стала, возможно, худшей во всей линейке. Хотя у нее не самое большое количество жалоб на CarComplaints, в NHTSA их подали 151. Проблемы включают серьезные дефекты, такие как трещины в опоре двигателя, что может стоить около 1300 долларов за ремонт. Многие водители сообщают о постоянном включении предупреждающих индикаторов "Защитите автомобиль от перекатывания" или "Защитите автомобиль стояночным тормозом во время остановки". Решения варьируются от замены пружины за 10 долларов до полной замены коробки передач.

2023 BMW X1 2023 ГОДА

Модель успела зарекомендовать себя как авто, которого стоит избегать. Оценка качества и надежности модели по версии J.D. Power упала с 86 до 72. Водители начали массово жаловаться, количество обращений в NHTSA выросло до 48, в том числе почти половина из них касается неприятностей с тормозами. Три из пяти отзывов авто связаны с тормозной системой, но водители все еще сталкиваются с проблемами даже после сервиса. Избегайте покупки подержанного 2023 BMW X1, лучше поищите модель 2022 года.

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