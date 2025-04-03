Чому вживані авто з ДВЗ в Україні подорожчали

Чому в Україні подорожчали вживані авто з ДВЗ
Український ринок вживаних автомобілів не відстає від європейських трендів, адже у нас також у березні зросли середні ціни на бензинові та дизельні машини. При цьому оголошень про продаж автомобілів стало відчутно менше.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
Менше пропозицій
За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для оголошень було розміщено 2,6 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин. При цьому кількість нових оголошень у березні 2025 року зменшилася на 12,7% у порівнянні з аналогічним періодом торік.
Протягом року збільшується частка найбільш бюджетних варіантів у ціновому діапазоні до 2000 доларів. Також поступово продовжує зростати частка автомобілів ціною понад 20 000 доларів. Якщо торік їх було 8,7%, зараз — 9,2%.
Середня ціна пропозицій після різкого стрибка до позначки 6500 доларів у листопаді 2024 року, у лютому-2025 продовжила зменшуватися, зупинившись на відмітці 5750 доларів. Однак за підсумками березня знову трохи піднялася до 5900 доларів.
Динаміка цін
- Автомобілі з ГБО. Авто з газобалонним обладнанням мають найнижчу середню ціну, яка за підсумками березня становить стабільні 2700 доларів.
- Бензинові авто. У березні їхня середня ціна становила 6000 доларів, що на 3,4% більше, ніж у лютому.
- Дизельні машини. За них у середньому просять 7200 доларів, що вище на 2,8%.
- Гібридні авто (MHEV, HEV, PHEV). Цей сегмент завжди вирізнявся нестабільністю цін, але у березні зміни виявилися незначними. Машини у середньому подешевшали на 1,4% до 14 000 доларів.
- Електромобілі. Середня ціна в сегменті знизилася на 1,8% до 16 500 доларів.
Раніше ми писали, чому в Україні не бойкотують автомобілі Tesla. Також експерти назвали деталь, яка видає скручений пробіг вживаного авто.
Читайте Новини.LIVE!