Чому вживані авто з ДВЗ в Україні подорожчали

Продаж вживаних автомобілів. Фото: startranslog.com.ua

Український ринок вживаних автомобілів не відстає від європейських трендів, адже у нас також у березні зросли середні ціни на бензинові та дизельні машини. При цьому оголошень про продаж автомобілів стало відчутно менше.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Менше пропозицій

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для оголошень було розміщено 2,6 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин. При цьому кількість нових оголошень у березні 2025 року зменшилася на 12,7% у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Протягом року збільшується частка найбільш бюджетних варіантів у ціновому діапазоні до 2000 доларів. Також поступово продовжує зростати частка автомобілів ціною понад 20 000 доларів. Якщо торік їх було 8,7%, зараз — 9,2%.

Середня ціна пропозицій після різкого стрибка до позначки 6500 доларів у листопаді 2024 року, у лютому-2025 продовжила зменшуватися, зупинившись на відмітці 5750 доларів. Однак за підсумками березня знову трохи піднялася до 5900 доларів.

Динаміка цін

Інфографіка: eauto.org.ua

Автомобілі з ГБО . Авто з газобалонним обладнанням мають найнижчу середню ціну, яка за підсумками березня становить стабільні 2700 доларів .

. Авто з газобалонним обладнанням мають найнижчу середню ціну, яка за підсумками березня становить стабільні . Бензинові авто. У березні їхня середня ціна становила 6000 доларів , що на 3,4% більше, ніж у лютому.

У березні їхня середня ціна становила , що на 3,4% більше, ніж у лютому. Дизельні машини . За них у середньому просять 7200 доларів , що вище на 2,8%.

. За них у середньому просять , що вище на 2,8%. Гібридні авто (MHEV, HEV, PHEV) . Цей сегмент завжди вирізнявся нестабільністю цін, але у березні зміни виявилися незначними. Машини у середньому подешевшали на 1,4% до 14 000 доларів .

. Цей сегмент завжди вирізнявся нестабільністю цін, але у березні зміни виявилися незначними. Машини у середньому подешевшали на 1,4% до . Електромобілі. Середня ціна в сегменті знизилася на 1,8% до 16 500 доларів.

Раніше ми писали, чому в Україні не бойкотують автомобілі Tesla. Також експерти назвали деталь, яка видає скручений пробіг вживаного авто.