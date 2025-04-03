Почему подержанные авто с ДВС в Украине подорожали

Продажа подержанных автомобилей. Фото: startranslog.com.ua

Украинский рынок подержанных автомобилей не отстает от европейских трендов, ведь у нас также в марте выросли средние цены на бензиновые и дизельные машины. При этом объявлений о продаже автомобилей стало ощутимо меньше.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Меньше предложений

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений было размещено 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин. При этом количество новых объявлений в марте 2025 года уменьшилось на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение года увеличивается доля наиболее бюджетных вариантов в ценовом диапазоне до 2000 долларов. Также постепенно продолжает расти доля автомобилей ценой более 20 000 долларов. Если в прошлом году их было 8,7%, сейчас — 9,2%.

Средняя цена предложений после резкого скачка до отметки 6 500 долларов в ноябре 2024 года, в феврале-2025 продолжила уменьшаться, остановившись на отметке 5 750 долларов. Однако по итогам марта снова немного поднялась до 5 900 долларов.

Динамика цен

Инфографика: eauto.org.ua

Автомобили с ГБО . Авто с газобаллонным оборудованием имеют самую низкую среднюю цену, которая по итогам марта составляет стабильные 2 700 долларов .

. Авто с газобаллонным оборудованием имеют самую низкую среднюю цену, которая по итогам марта составляет стабильные . Бензиновые авто. В марте их средняя цена составила 6 000 долларов , что на 3,4% больше, чем в феврале.

В марте их средняя цена составила , что на 3,4% больше, чем в феврале. Дизельные машины . За них в среднем просят 7 200 долларов , что больше на 2,8%.

. За них в среднем просят , что больше на 2,8%. Гибридные авто (MHEV, HEV, PHEV) . Этот сегмент всегда отличался нестабильностью цен, но в марте изменения оказались незначительными. Машины в среднем подешевели на 1,4% до 14 000 долларов .

. Этот сегмент всегда отличался нестабильностью цен, но в марте изменения оказались незначительными. Машины в среднем подешевели на 1,4% до . Электромобили. Средняя цена в сегменте снизилась на 1,8% до 16 500 долларов.

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