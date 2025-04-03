Почему подержанные авто с ДВС в Украине подорожали

Почему в Украине подорожали подержанные авто с ДВС
Украинский рынок подержанных автомобилей не отстает от европейских трендов, ведь у нас также в марте выросли средние цены на бензиновые и дизельные машины. При этом объявлений о продаже автомобилей стало ощутимо меньше.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Меньше предложений
За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений было размещено 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин. При этом количество новых объявлений в марте 2025 года уменьшилось на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В течение года увеличивается доля наиболее бюджетных вариантов в ценовом диапазоне до 2000 долларов. Также постепенно продолжает расти доля автомобилей ценой более 20 000 долларов. Если в прошлом году их было 8,7%, сейчас — 9,2%.
Средняя цена предложений после резкого скачка до отметки 6 500 долларов в ноябре 2024 года, в феврале-2025 продолжила уменьшаться, остановившись на отметке 5 750 долларов. Однако по итогам марта снова немного поднялась до 5 900 долларов.
Динамика цен
- Автомобили с ГБО. Авто с газобаллонным оборудованием имеют самую низкую среднюю цену, которая по итогам марта составляет стабильные 2 700 долларов.
- Бензиновые авто. В марте их средняя цена составила 6 000 долларов, что на 3,4% больше, чем в феврале.
- Дизельные машины. За них в среднем просят 7 200 долларов, что больше на 2,8%.
- Гибридные авто (MHEV, HEV, PHEV). Этот сегмент всегда отличался нестабильностью цен, но в марте изменения оказались незначительными. Машины в среднем подешевели на 1,4% до 14 000 долларов.
- Электромобили. Средняя цена в сегменте снизилась на 1,8% до 16 500 долларов.
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