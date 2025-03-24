Как легко определить скрученный пробег подержанного авто

Одометр. Фото: drive.com.au

При покупке подержанного автомобиля, важно обратить внимание на признаки скрученного пробега. Ведь манипуляции с одометром очень трудно обнаружить, поэтому недобросовестные продавцы чувствуют себя безнаказанными.

Об этом написал ZUBR.

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Признак руля

Важный элемент в салоне, который указывает на скрученный пробег, — руль. Даже самого высокого качества материалы со временем изнашиваются. Постоянный контакт рук с его поверхностью приводит к возникновению характерных потертостей. Если автомобиль, по словам продавца, имеет небольшой пробег, но руль выглядит изношенным или, наоборот, слишком новым для своего возраста, это может стать признаком манипуляций с пробегом.

Потертости и блеск . Кожаная или пластиковая отделка со временем теряет свою матовость, становясь глянцевой. Если в определенных зонах поверхность заметно стерта, это свидетельствует об интенсивной эксплуатации.

. Кожаная или пластиковая отделка со временем теряет свою матовость, становясь глянцевой. Если в определенных зонах поверхность заметно стерта, это свидетельствует об интенсивной эксплуатации. Трещины и деформации . Кожаное покрытие может терять эластичность, грубеть и даже трескаться, что является показателем значительного пробега.

. Кожаное покрытие может терять эластичность, грубеть и даже трескаться, что является показателем значительного пробега. Новая обивка. Если руль выглядит слишком новым по сравнению с другими элементами салона, вероятно, его перетянули, чтобы скрыть признаки износа.

На что еще обратить внимание

Даже если внешний вид руля не вызывает подозрений, это не всегда является залогом честного пробега. Рекомендуется осуществить дополнительную проверку:

педалей и рычага коробки передач — их состояние также свидетельствует о частоте эксплуатации;

— их состояние также свидетельствует о частоте эксплуатации; сиденья и ремней безопасности — потертости на обивке могут указывать на активную эксплуатацию;

— потертости на обивке могут указывать на активную эксплуатацию; электронных систем — в некоторых автомобилях данные о пробеге хранятся в различных контрольных блоках.

При любых сомнениях относительно правдивости показаний одометра стоит обратиться к специалистам для проведения комплексной диагностики.

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