Что обозначает надпись ODO на приборной панели вашего авто

Индикатор ODO. Фото: cargurus.co.uk

В автомобиле многое подписывается различными сокращениями и аббревиатурами, в основном на английском. Поэтому не все водители знают, что означает та или иная надпись, например, "ODO".

Об этом написал Auto Swiat.

Читайте также:

Зачем надписи в авто

Описание различных характеристик зависит от производителя и рынка, для которого предназначен автомобиль. Чтобы знать, что означают все аббревиатуры и значки на каждой машине, водителям пришлось бы провести за изучением часы и иметь хорошую память.

Надписи, указывающие на каждую функцию, особенно часто встречаются в автомобилях азиатских производителей, потому что американский рынок для них очень важен. Там все описано словами, а не значками.

Что такое ODO

Надпись ODO появляется рядом с цифрами общего пробега или отображается, когда на бортовом компьютере выбрана функция пробега. То есть эта аббревиатура соответствует километрам, пройденным автомобилем за весь срок службы. Значение аббревиатуры происходит от английского слова odometer — счетчик километража или одометр.

Ранее мы объясняли, что означают цифры и буквы на шинах авто. Также писали, для чего служит кнопка на зеркале заднего вида автомобиля.