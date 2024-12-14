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Волшебная кнопка на зеркале заднего вида — для чего она

14 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Малоизвестная кнопка на зеркале заднего вида авто – как она улучшает вождение
Водитель. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Многие водители даже не знают о наличии тайной кнопки на зеркале заднего вида, которую используют только 5% автолюбителей. При этом она активирует важную функцию — антиблик.

Об этом сообщил Главред.

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Когда включать

Эта кнопка особенно полезна в темноте, когда яркие фары, движущихся позади автомобилей, могут ослепить водителя.

При нажатии кнопки зеркало заднего вида автоматически регулирует угол наклона, уменьшая интенсивность отраженного света от фар.

Это позволяет водителю улучшить видимость и сосредоточиться на дороге, не отвлекаясь на яркие световые пятна. Водители, регулярно пользующиеся этой функцией, отмечают, что она существенно повышает комфорт во время ночных поездок.

Где искать

Обычно кнопку антиблика можно найти на нижней части зеркала заднего вида. Она часто обозначена специальным символом или надписью, сигнализирующей о ее назначении.

Водителям, не пользующимся этой функцией, рекомендуется обратить внимание на ее наличие в своем автомобиле.

Не следует недооценивать возможности этого небольшого элемента. Учитывая простоту его использования, кнопка антиблика может стать вашим тайным оружием для более безопасного и комфортного вождения по плохо освещенным улицам.

Ранее мы писали, как правильно отрегулировать зеркала в автомобиле. Также эксперты назвали четыре авто с самыми большими слепыми зонами.

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