Маловідома кнопка на дзеркалі заднього виду авто — як вона покращує водіння

Водій. Фото: freepik.com

Багато водіїв навіть не знають про наявність таємної кнопки на дзеркалі заднього виду, яку використовують лише 5% автолюбителів. При цьому вона активує важливу функцію – антивідблиск.

Про це повідомив Главред.

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Коли вмикати

Ця кнопка особливо корисна у темряві, коли яскраві фари автомобілів, що рухаються позаду, можуть засліпити водія.

При натисканні на кнопку дзеркало заднього виду автоматично регулює кут нахилу, зменшуючи інтенсивність відбитого світла від фар.

Це дозволяє водієві покращити видимість та зосередитися на дорозі, не відволікаючись на яскраві світлові плями. Водії, які регулярно користуються цією функцією, відзначають, що вона істотно підвищує комфорт під час нічних поїздок.

Де шукати

Зазвичай кнопку антивідблиску можна знайти на нижній частині дзеркала заднього виду. Вона часто позначена спеціальним символом або написом, що сигналізує про її призначення.

Водіям, які не користуються цією функцією, рекомендовано звернути увагу на її наявність у своєму автомобілі.

Не варто недооцінювати можливості цього невеликого елемента. Враховуючи простоту його використання, кнопка антивідблиску може стати вашою таємною зброєю для безпечнішого та комфортнішого водіння погано освітленими вулицями.

Раніше ми писали, як правильно відрегулювати дзеркала в автомобілі. Також експерти назвали чотири авто з найбільшими сліпими зонами.