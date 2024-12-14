Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чарівна кнопка на дзеркалі заднього виду — для чого вона arrow

Чарівна кнопка на дзеркалі заднього виду — для чого вона

14 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Маловідома кнопка на дзеркалі заднього виду авто — як вона покращує водіння
Водій. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Багато водіїв навіть не знають про наявність таємної кнопки на дзеркалі заднього виду, яку використовують лише 5% автолюбителів. При цьому вона активує важливу функцію – антивідблиск.

Про це повідомив Главред.

Читайте також:

Коли вмикати

Ця кнопка особливо корисна у темряві, коли яскраві фари автомобілів, що рухаються позаду, можуть засліпити водія.

При натисканні на кнопку дзеркало заднього виду автоматично регулює кут нахилу, зменшуючи інтенсивність відбитого світла від фар.

Це дозволяє водієві покращити видимість та зосередитися на дорозі, не відволікаючись на яскраві світлові плями. Водії, які регулярно користуються цією функцією, відзначають, що вона істотно підвищує комфорт під час нічних поїздок.

Де шукати

Зазвичай кнопку антивідблиску можна знайти на нижній частині дзеркала заднього виду. Вона часто позначена спеціальним символом або написом, що сигналізує про її призначення.

Водіям, які не користуються цією функцією, рекомендовано звернути увагу на її наявність у своєму автомобілі.

Не варто недооцінювати можливості цього невеликого елемента. Враховуючи простоту його використання, кнопка антивідблиску може стати вашою таємною зброєю для безпечнішого та комфортнішого водіння погано освітленими вулицями.

Раніше ми писали, як правильно відрегулювати дзеркала в автомобілі. Також експерти назвали чотири авто з найбільшими сліпими зонами.

авто поради автомобіль водії ніч дзеркало

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Повторна ВЛК — чи мають громадяни самі йти до ТЦК

Термінова новина

00:15 Київ знову під атакою — що летить на столицю

00:01 Макрон хоче ввести миротворців в Україну — що відомо про цей план

13 грудня 2024

23:54 Цифри шокують — скільки втрачає Україна через тіньові iPhone 16

23:49 Росія, ймовірно, виводить війська з Сирії, — FT

23:38 Зеленський провів кадрові зміни у Ставці — що вже відомо

23:33 Умєров зустрівся з комісаром ЄС з питань оборони — що обговорили

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

23:17 "СІЧ Україна" розробила новий тип турнікетів для військових

23:03 Військовослужбовець пішов у СЗЧ — суд прийняв рішення

00:30 Повторна ВЛК — чи мають громадяни самі йти до ТЦК

Термінова новина

00:15 Київ знову під атакою — що летить на столицю

00:01 Макрон хоче ввести миротворців в Україну — що відомо про цей план

13 грудня 2024

23:54 Цифри шокують — скільки втрачає Україна через тіньові iPhone 16

23:49 Росія, ймовірно, виводить війська з Сирії, — FT

23:38 Зеленський провів кадрові зміни у Ставці — що вже відомо

23:33 Умєров зустрівся з комісаром ЄС з питань оборони — що обговорили

23:17 "СІЧ Україна" розробила новий тип турнікетів для військових

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

23:03 Військовослужбовець пішов у СЗЧ — суд прийняв рішення

22:33 Терехов відповів, скільки будинків у Харкові не можна відновити

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям