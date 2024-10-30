Які авто мають найбільші сліпі зони — чотири найгірші моделі

Водій за кермом. Фото: freepik.com

Якщо модель автомобіля особливо витончена та приємна для ока, але не має достатнього огляду для водія, то вона не відповідає критичним вимогам дизайну. Сліпі зони є неминучим побічним продуктом кожного авто, але в деяких машинах їх забагато.

Про автомобілі з найгіршою оглядовістю написав Slash Gear.

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Chevrolet Spark

Фото: infocar.ua

Субкомпактне міське авто класу "А", за даними Consumer Reports, отримало найгірші оцінки у своїй категорії з погляду сліпих зон. Його два задні бічні вікна набагато менші за передні. Завдяки округлій формі даху та куту бічних панелей, скло зменшується до задньої частини автомобіля. Але найбільш помітними є товсті задні стійки, які створюють неприємну сліпу зону. Chevrolet припинив випуск Spark у 2022 році.

Mazda3

Фото: mazda.ca

Спортивний та елегантний седан Mazda3 — популярна машина. Але вона має невдалу здатність блокувати бокові та задні точки огляду дороги. Обтічна форма кузова включає маленьке заднє скло та масивні задні стійки, які заважають огляду. Версія у кузові хетчбек у цьому сенсі ще гірша.

Chevrolet Camaro

Фото: infocar.ua

Потужний культовий автомобіль має агресивні сліпі зони. Не дивно, що він потрапив до списку Consumer Reports, адже ця спортивна машина містить жахливу комбінацію крихітних вікон, широких стійок, що підтримують дах, й довгого капота, який серйозно погіршує оглядову здатність водія.

Mazda CX-9

Фото: infocar.ua

У категорії кросоверів середнього розміру з трьома рядами сидінь, Consumer Reports виділив CX-9 за найчисельніші сліпі зони у своєму класі.

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