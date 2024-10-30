Які авто мають найбільші сліпі зони — чотири найгірші моделі

Коли погано видно — чотири авто з найбільшими сліпими зонами
Якщо модель автомобіля особливо витончена та приємна для ока, але не має достатнього огляду для водія, то вона не відповідає критичним вимогам дизайну. Сліпі зони є неминучим побічним продуктом кожного авто, але в деяких машинах їх забагато.
Про автомобілі з найгіршою оглядовістю написав Slash Gear.
Chevrolet Spark
Субкомпактне міське авто класу "А", за даними Consumer Reports, отримало найгірші оцінки у своїй категорії з погляду сліпих зон. Його два задні бічні вікна набагато менші за передні. Завдяки округлій формі даху та куту бічних панелей, скло зменшується до задньої частини автомобіля. Але найбільш помітними є товсті задні стійки, які створюють неприємну сліпу зону. Chevrolet припинив випуск Spark у 2022 році.
Mazda3
Спортивний та елегантний седан Mazda3 — популярна машина. Але вона має невдалу здатність блокувати бокові та задні точки огляду дороги. Обтічна форма кузова включає маленьке заднє скло та масивні задні стійки, які заважають огляду. Версія у кузові хетчбек у цьому сенсі ще гірша.
Chevrolet Camaro
Потужний культовий автомобіль має агресивні сліпі зони. Не дивно, що він потрапив до списку Consumer Reports, адже ця спортивна машина містить жахливу комбінацію крихітних вікон, широких стійок, що підтримують дах, й довгого капота, який серйозно погіршує оглядову здатність водія.
Mazda CX-9
У категорії кросоверів середнього розміру з трьома рядами сидінь, Consumer Reports виділив CX-9 за найчисельніші сліпі зони у своєму класі.
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