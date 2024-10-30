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Система екстреного гальмування в авто — чи можна їй довіряти

30 жовтня 2024 07:25
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чи можна покладатися на систему екстреного гальмування в авто — дослідження
Екстрене гальмування. Фото: autoexpress.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Американська автомобільна асоціація провела порівняльні тести, в яких випробовувалась система автоматичного екстреного гальмування (AEB) на автомобілях — шестирічного віку та абсолютно нових. Результати дослідження змушують замислитися.

Про це повідомив "АвтоСвіт".

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Як готували тест

У дослідженні брали участь Nissan Rogue, Jeep Grand Cherokee та Subaru Outback 2024 року, які змагалися зі своїми попередниками 2018 та 2017 (Jeep) років. Усі автомобілі ретельно перевірили на справність.

Старі авто отримали нові шини, гальма, попередній схід-розвал, балансування та актуальні версії програмного забезпечення. Плюс вони проїхали по 800 км, щоб обкатати нові деталі. 

Випробування проводилися на швидкостях:

  • 19 км/год;
  • 40 км/год;
  • 56 км/год.

Результати тестів

  • Зі старих моделей тільки Jeep Grand Cherokee не зміг зупинитися вчасно на швидкості 19 км/год.
  • Nissan подолав тест на швидкості 19 км/год, але не зміг зупинитися на 40 км/год.
  • На швидкості 56 км/год Grand Cherokee та Rogue врізалися в ціль, почавши сповільнюватися перед самим контактом.
  • Subaru був єдиною старою моделлю, яка успішно зупинилася на всіх швидкостях.
  • Усі три нові автомобілі зупинилися без зіткнення на трьох швидкостях. Глибший аналіз показав, що система AEB спрацьовувала набагато раніше для кожного з автомобілів 2024 року випуску.
  • В окремому тесті жодна з машин не змогла уникнути зіткнення на швидкості 88 км/год.

Раніше експерти назвали головні ознаки того, що час міняти гальма в авто, поки не пізно. Також ми писали, якою буває гальмівна рідина для авто та коли її слід міняти.

тест США дослідження автомобіль авто

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