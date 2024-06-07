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В дорозі заклинило гальмівний супорт — які способи швидкої допомоги

7 червня 2024 06:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як потрібно діяти, якщо в дорозі заклинило гальмівний супорт — інструкція
Гальмівний супорт. Фото: autozone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Несправності гальмівної системи завжди супроводжуються великою небезпекою для водія та його пасажирів. Якщо супорт, який притискає колодки до диска, заклинить, то машина не зможе різко загальмувати.

Про це написав Dexpens.

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Ознаки заклинення супорта

  • Нагрівання дисків — процес супроводжується запахом горілого.
  • При натиску на гальмо машина починає тікати вбік.
  • Різкі звуки після відпускання педалі гальма.
  • Зменшення кількості гальмівної рідини в бачку.
  • Маслянисті плями з внутрішньої сторони диска колеса.

Якщо помітили хоча б один симптом, час звернутися до фахового автомеханіка.

 

В дорозі заклинило гальмівний супорт — які способи швидкої допомоги - фото 1
Фото: blog.onlineautomotive.co.uk

Перша допомога

  • Якщо така ситуація застала в дорозі, варто зупинитись.
  • Під час руху супорт працює при температурі, яка може досягати 500-600 °C. Тому після зупинки гальмівній системі потрібно дати вистигнути протягом 20-30 хвилин.
  • Потім проїдьте 15-20 метрів, а після зупинки почергово доторкніться до кожного супорта, визначаючи найгарячіший, — саме він є несправним.
  • Встановіть домкрат та зніміть колесо.
  • Дайте деталі час на охолодження.
  • Постукайте по супорту молотком через дерев'яний брусок.
  • В деяких випадках такі дії приносять позитивний результат.

Раніше ми писали, коли пора міняти гальма в авто, поки не пізно. Також розповідали, як виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини.

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