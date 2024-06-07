Как нужно действовать, если в дороге заклинило тормозной суппорт — инструкция

Тормозной суппорт. Фото: autozone.com

Неисправности тормозной системы всегда сопровождаются большой опасностью для водителя и его пассажиров. Если суппорт, который прижимает колодки к диску, заклинит, машина не сможет резко затормозить.

Об этом написал Dexpens.

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Нагрев дисков — процесс сопровождается запахом горелого.

При нажатии на тормоз машина начинает убегать в сторону.

Резкие звуки после отпускания педали тормоза.

Уменьшение количества тормозной жидкости в бачке.

Маслянистые пятна с внутренней стороны диска колеса.

Если заметили хотя бы один симптом, пора обратиться к профессиональному автомеханику.

Фото: blog.onlineautomotive.co.uk

Первая помощь

Если такая ситуация застала в пути, следует остановиться.

При движении суппорт работает при температуре, которая может достигать 500-600 °C. Поэтому после остановки тормозной системе нужно дать остыть в течение 20-30 минут.

Затем проезжайте 15-20 метров, а после остановки поочередно прикоснитесь к каждому суппорту, определяя самый горячий, — именно он неисправен.

Установите домкрат и снимите колесо.

Дайте детали время на охлаждение.

Постучите по суппорту молотком через деревянный брусок.

В некоторых случаях такие действия дают положительный результат.

Раньше мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также рассказывали, как обнаружить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины.