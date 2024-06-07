Как нужно действовать, если в дороге заклинило тормозной суппорт — инструкция

В дороге заклинило тормозной суппорт — какие способы скорой помощи
7 июня 2024 06:40
Тормозной суппорт. Фото: autozone.com
Неисправности тормозной системы всегда сопровождаются большой опасностью для водителя и его пассажиров. Если суппорт, который прижимает колодки к диску, заклинит, машина не сможет резко затормозить.
Об этом написал Dexpens.
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Признаки клина суппорта
- Нагрев дисков — процесс сопровождается запахом горелого.
- При нажатии на тормоз машина начинает убегать в сторону.
- Резкие звуки после отпускания педали тормоза.
- Уменьшение количества тормозной жидкости в бачке.
- Маслянистые пятна с внутренней стороны диска колеса.
Если заметили хотя бы один симптом, пора обратиться к профессиональному автомеханику.
Первая помощь
- Если такая ситуация застала в пути, следует остановиться.
- При движении суппорт работает при температуре, которая может достигать 500-600 °C. Поэтому после остановки тормозной системе нужно дать остыть в течение 20-30 минут.
- Затем проезжайте 15-20 метров, а после остановки поочередно прикоснитесь к каждому суппорту, определяя самый горячий, — именно он неисправен.
- Установите домкрат и снимите колесо.
- Дайте детали время на охлаждение.
- Постучите по суппорту молотком через деревянный брусок.
- В некоторых случаях такие действия дают положительный результат.
Раньше мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также рассказывали, как обнаружить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины.
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