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В дороге заклинило тормозной суппорт — какие способы скорой помощи

7 июня 2024 06:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как нужно действовать, если в дороге заклинило тормозной суппорт — инструкция
Тормозной суппорт. Фото: autozone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Неисправности тормозной системы всегда сопровождаются большой опасностью для водителя и его пассажиров. Если суппорт, который прижимает колодки к диску, заклинит, машина не сможет резко затормозить.

Об этом написал Dexpens.

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Признаки клина суппорта

  • Нагрев дисков — процесс сопровождается запахом горелого.
  • При нажатии на тормоз машина начинает убегать в сторону.
  • Резкие звуки после отпускания педали тормоза.
  • Уменьшение количества тормозной жидкости в бачке.
  • Маслянистые пятна с внутренней стороны диска колеса.

Если заметили хотя бы один симптом, пора обратиться к профессиональному автомеханику.

 

В дороге заклинило тормозной суппорт - какие способы скорой помощи - фото 1
Фото: blog.onlineautomotive.co.uk

Первая помощь

  • Если такая ситуация застала в пути, следует остановиться.
  • При движении суппорт работает при температуре, которая может достигать 500-600 °C. Поэтому после остановки тормозной системе нужно дать остыть в течение 20-30 минут.
  • Затем проезжайте 15-20 метров, а после остановки поочередно прикоснитесь к каждому суппорту, определяя самый горячий, — именно он неисправен.
  • Установите домкрат и снимите колесо.
  • Дайте детали время на охлаждение.
  • Постучите по суппорту молотком через деревянный брусок.
  • В некоторых случаях такие действия дают положительный результат.

Раньше мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также рассказывали, как обнаружить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины.

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