Можно ли полагаться на систему экстренного торможения в авто — исследование

Система экстренного торможения в авто — можно ли ей доверять
Американская автомобильная ассоциация провела сравнительные тесты, в которых испытывалась система автоматического экстренного торможения (AEB) на автомобилях шестилетнего возраста и совершенно новых. Результаты исследования вынуждают задуматься.
Об этом сообщил "АвтоСвіт".
Как готовили тест
В исследовании принимали участие Nissan Rogue, Jeep Grand Cherokee и Subaru Outback 2024 года, соревновавшиеся со своими предшественниками 2018 и 2017 (Jeep) годов. Все автомобили тщательно проверили на исправность.
Подержанные авто получили новые шины, тормоза, предварительный развал-схождение, балансировку и актуальные версии программного обеспечения. Плюс они проехали по 800 км, чтобы обкатать новые детали.
Испытания проводились на скоростях:
- 19 км/ч;
- 40 км/ч;
- 56 км/ч.
Результаты тестов
- Из старых моделей только Jeep Grand Cherokee не смог остановиться вовремя на скорости 19 км/ч.
- Nissan прошел тест на скорости 19 км/ч, но не смог остановиться на 40 км/ч.
- На скорости 56 км/ч Grand Cherokee и Rogue врезались в цель, начав замедляться перед контактом.
- Subaru был единственной старой моделью, успешно остановившейся на всех скоростях.
- Все три новых автомобиля остановились без столкновения на трех скоростях. Более глубокий анализ показал, что система AEB срабатывала гораздо раньше для каждого из автомобилей 2024 года выпуска.
- В отдельном тесте ни одна из машин не смогла избежать столкновения на скорости 88 км/ч.
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