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Система экстренного торможения в авто — можно ли ей доверять

30 октября 2024 07:25
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Можно ли полагаться на систему экстренного торможения в авто — исследование
Экстренное торможение. Фото: autoexpress.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Американская автомобильная ассоциация провела сравнительные тесты, в которых испытывалась система автоматического экстренного торможения (AEB) на автомобилях шестилетнего возраста и совершенно новых. Результаты исследования вынуждают задуматься.

Об этом сообщил "АвтоСвіт".

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Как готовили тест

В исследовании принимали участие Nissan Rogue, Jeep Grand Cherokee и Subaru Outback 2024 года, соревновавшиеся со своими предшественниками 2018 и 2017 (Jeep) годов. Все автомобили тщательно проверили на исправность.

Подержанные авто получили новые шины, тормоза, предварительный развал-схождение, балансировку и актуальные версии программного обеспечения. Плюс они проехали по 800 км, чтобы обкатать новые детали.

Испытания проводились на скоростях:

  • 19 км/ч;
  • 40 км/ч;
  • 56 км/ч.

Результаты тестов

  • Из старых моделей только Jeep Grand Cherokee не смог остановиться вовремя на скорости 19 км/ч.
  • Nissan прошел тест на скорости 19 км/ч, но не смог остановиться на 40 км/ч.
  • На скорости 56 км/ч Grand Cherokee и Rogue врезались в цель, начав замедляться перед контактом.
  • Subaru был единственной старой моделью, успешно остановившейся на всех скоростях.
  • Все три новых автомобиля остановились без столкновения на трех скоростях. Более глубокий анализ показал, что система AEB срабатывала гораздо раньше для каждого из автомобилей 2024 года выпуска.
  • В отдельном тесте ни одна из машин не смогла избежать столкновения на скорости 88 км/ч.

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тест США исследование автомобиль авто

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Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

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