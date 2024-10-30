Можно ли полагаться на систему экстренного торможения в авто — исследование

Экстренное торможение. Фото: autoexpress.co.uk

Американская автомобильная ассоциация провела сравнительные тесты, в которых испытывалась система автоматического экстренного торможения (AEB) на автомобилях шестилетнего возраста и совершенно новых. Результаты исследования вынуждают задуматься.

Об этом сообщил "АвтоСвіт".

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Как готовили тест

В исследовании принимали участие Nissan Rogue, Jeep Grand Cherokee и Subaru Outback 2024 года, соревновавшиеся со своими предшественниками 2018 и 2017 (Jeep) годов. Все автомобили тщательно проверили на исправность.

Подержанные авто получили новые шины, тормоза, предварительный развал-схождение, балансировку и актуальные версии программного обеспечения. Плюс они проехали по 800 км, чтобы обкатать новые детали.

Испытания проводились на скоростях:

19 км/ч;

40 км/ч;

56 км/ч.

Результаты тестов

Из старых моделей только Jeep Grand Cherokee не смог остановиться вовремя на скорости 19 км/ч.

Nissan прошел тест на скорости 19 км/ч, но не смог остановиться на 40 км/ч.

На скорости 56 км/ч Grand Cherokee и Rogue врезались в цель, начав замедляться перед контактом.

Subaru был единственной старой моделью, успешно остановившейся на всех скоростях.

Все три новых автомобиля остановились без столкновения на трех скоростях. Более глубокий анализ показал, что система AEB срабатывала гораздо раньше для каждого из автомобилей 2024 года выпуска.

В отдельном тесте ни одна из машин не смогла избежать столкновения на скорости 88 км/ч.

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