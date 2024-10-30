Какие авто имеют наибольшие слепые зоны — четыре худшие модели

Водитель за рулем. Фото: freepik.com

Если модель автомобиля особенно изящна и приятна для глаза, но не имеет достаточного обзора для водителя, то она не отвечает критическим требованиям дизайна. Слепые зоны являются неизбежным побочным продуктом каждого авто, но в некоторых машинах их слишком много.

Об автомобилях с наихудшей обзорностью написал Slash Gear.

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Chevrolet Spark

Фото: infocar.ua

Субкомпактное городское авто класса "А", по данным Consumer Reports, получило самые плохие оценки в своей категории с точки зрения слепых зон. Его два задних боковых окна намного меньше передних. Благодаря округлой форме крыши и углу боковых панелей стекло уменьшается к задней части автомобиля. Но наиболее заметны толстые задние стойки, которые создают неприятную слепую зону. Chevrolet прекратил выпуск Spark в 2022 году.

Mazda3

Фото: mazda.ca

Спортивный и элегантный седан Mazda3 — популярная машина. Но она обладает неудачной способностью блокировать боковые и задние точки видимости дороги. Обтекаемая форма кузова включает маленькое заднее стекло и массивные задние стойки, которые мешают обзору. Версия в кузове хэтчбек в этом смысле еще хуже.

Chevrolet Camaro

Фото: infocar.ua

Мощный культовый автомобиль имеет агрессивные слепые зоны. Неудивительно, что он попал в список Consumer Reports, ведь эта спортивная машина содержит ужасную комбинацию крошечных окон, широких поддерживающих крышу стоек и длинного капота, который серьезно ухудшает обзорную способность водителя.

Mazda CX-9

Фото: infocar.ua

В категории кроссоверов среднего размера с тремя рядами сидений, Consumer Reports выделил CX-9 за самые многочисленные слепые зоны в своем классе.

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