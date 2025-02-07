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Що значить загадкова абревіатура ODO на панелі авто

7 лютого 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Що позначає напис ODO на приладовій панелі вашого авто
Індикатор ODO. Фото: cargurus.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

В автомобілі багато чого підписується різними скороченнями та абревіатурами, здебільшого англійською. Тому не усі водії знають, що означає той чи інший напис, наприклад, "ODO".

Про це написав Auto Swiat.

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Опис різних характеристик залежить від виробника та ринку, для якого призначений автомобіль. Щоб знати, що означають усі абревіатури та значки на кожній машині, водіям довелося б провести за вивченням години та мати гарну пам’ять.

Написи, що вказують на кожну функцію, особливо часто зустрічаються в автомобілях азійських виробників, тому що американський ринок для них дуже важливий. Там все описано словами, а не значками. 

Що таке ODO

Напис ODO з’являється поруч з цифрами загального пробігу або відображається, коли на бортовому комп’ютері вибрано функцію пробігу. Тобто ця абревіатура відповідає кілометрам, пройденим автомобілем за весь термін служби. Значення абревіатури походить від англійського слова odometer — лічильник кілометражу або одометр.

Раніше ми пояснювали, що означають цифри та літери на шинах авто. Також писали, для чого служить кнопка на дзеркалі заднього виду автомобіля.

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