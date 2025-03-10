Сколько пробега выдерживают основные узлы автомобиля

Какой пробег выдерживают основные узлы автомобиля
Условия эксплуатации, обслуживание и стиль вождения могут сократить или продлить жизнь автомобиля. Но основные узлы машины имеют средний срок службы, после чего возможны износ и выход из строя.
Об этом написал UAMotors.
- Кузов
Обычно служит 10-15 лет или 250 000-350 000 км. Но при регулярной антикоррозийной обработке, мойке и контроле дренажных отверстий срок можно продлить до 20 лет или 400 000 км.
В агрессивных условиях или из-за халатности владельца коррозия может появиться уже через 7-10 лет. Хотя есть некоторые модели, склонные к ржавлению прямо на глазах.
- Двигатель
В среднем выдерживает 250 000-350 000 км до капитального ремонта, но при условии хорошего ухода может пробежать до 500 000 км. Турбомоторы служат 200 000-300 000 км.
Не забывайте регулярно менять масло, не заливайте в бак топливо сомнительного качества и избегайте частых холодных запусков.
- Коробка передач
Классические автоматы и вариаторы обычно работают 200 000-250 000 км, механическая коробка — 300 000-400 000 км.
- Подвеска
Амортизаторы выдерживают 100 000-150 000 км, шаровые опоры и сайлентблоки — 80 000-120 000 км, ступичные подшипники — 150 000-200 000 км.
Бережная езда и диагностика каждые 20 000-30 000 км помогают избежать преждевременного износа.
- Тормозная система
Диски служат 80 000-120 000 км, передние колодки — 30 000-50 000 км, задние — 50 000-80 000 км. Резкие торможения сокращают ресурс системы.
- Электроника
Генератор работает 150 000-200 000 км, стартер — 200 000-250 000 км, аккумулятор — 3-5 лет.
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