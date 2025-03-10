Сколько пробега выдерживают основные узлы автомобиля

Автомобили на дороге. Фото: УНИАН

Условия эксплуатации, обслуживание и стиль вождения могут сократить или продлить жизнь автомобиля. Но основные узлы машины имеют средний срок службы, после чего возможны износ и выход из строя.

Об этом написал UAMotors.

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Кузов

Обычно служит 10-15 лет или 250 000-350 000 км. Но при регулярной антикоррозийной обработке, мойке и контроле дренажных отверстий срок можно продлить до 20 лет или 400 000 км.

В агрессивных условиях или из-за халатности владельца коррозия может появиться уже через 7-10 лет. Хотя есть некоторые модели, склонные к ржавлению прямо на глазах.

Двигатель

В среднем выдерживает 250 000-350 000 км до капитального ремонта, но при условии хорошего ухода может пробежать до 500 000 км. Турбомоторы служат 200 000-300 000 км.

Не забывайте регулярно менять масло, не заливайте в бак топливо сомнительного качества и избегайте частых холодных запусков.

Коробка передач

Классические автоматы и вариаторы обычно работают 200 000-250 000 км, механическая коробка — 300 000-400 000 км.

Подвеска

Амортизаторы выдерживают 100 000-150 000 км, шаровые опоры и сайлентблоки — 80 000-120 000 км, ступичные подшипники — 150 000-200 000 км.

Бережная езда и диагностика каждые 20 000-30 000 км помогают избежать преждевременного износа.

Тормозная система

Диски служат 80 000-120 000 км, передние колодки — 30 000-50 000 км, задние — 50 000-80 000 км. Резкие торможения сокращают ресурс системы.

Электроника

Генератор работает 150 000-200 000 км, стартер — 200 000-250 000 км, аккумулятор — 3-5 лет.

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