Скільки пробігу витримують основні вузли автомобіля

Автомобілі на дорозі. Фото: УНІАН

Умови експлуатації, обслуговування та стиль водіння можуть скоротити або подовжити життя автомобіля. Але основні вузли машини мають середній термін служби, після чого можливі знос та вихід з ладу.

Про це написав UAMotors.

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Кузов

Зазвичай служить 10-15 років або 250 000-350 000 км. Але при регулярному антикорозійному обробленню, миттю та контролю дренажних отворів термін можна продовжити до 20 років або 400 000 км.

В агресивних умовах або через недбалість власника корозія може з’явитися вже за 7–10 років. Хоча є деякі моделі, схильні до іржавіння прямо на очах.

Двигун

В середньому витримує 250 000-350 000 км до капітального ремонту, але за умови гарного догляду може пробігти до 500 000 км. Турбомотори служать 200 000-300 000 км.

Не забувайте регулярно міняти оливу, не заливайте в бак паливо сумнівної якості та уникайте частих холодних запусків.

Коробка передач

Класичні автомати та варіатори зазвичай працюють 200 000–250 000 км, механічна коробка — 300 000–400 000 км.

Підвіска

Амортизатори витримують 100 000-150 000 км, кульові опори та сайлентблоки — 80 000-120 000 км, ступичні підшипники — 150 000-200 000 км.

Дбайлива їзда та діагностика кожні 20 000-30 000 км допомагають уникнути передчасного зносу.

Гальмівна система

Диски служать 80 000-120 000 км, передні колодки — 30 000-50 000 км, задні — 50 000-80 000 км. Різкі гальмування скорочують ресурс системи.

Електроніка

Генератор працює 150 000-200 000 км, стартер — 200 000-250 000 км, акумулятор — 3-5 років.

Раніше ми писали, який термін служби зчеплення в автомобілі. Також пояснювали, як часто потрібно міняти автомобільні фари з огляду на тип освітлення.