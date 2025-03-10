Скільки пробігу витримують основні вузли автомобіля

Який пробіг витримують основні вузли автомобіля
Умови експлуатації, обслуговування та стиль водіння можуть скоротити або подовжити життя автомобіля. Але основні вузли машини мають середній термін служби, після чого можливі знос та вихід з ладу.
Про це написав UAMotors.
- Кузов
Зазвичай служить 10-15 років або 250 000-350 000 км. Але при регулярному антикорозійному обробленню, миттю та контролю дренажних отворів термін можна продовжити до 20 років або 400 000 км.
В агресивних умовах або через недбалість власника корозія може з’явитися вже за 7–10 років. Хоча є деякі моделі, схильні до іржавіння прямо на очах.
- Двигун
В середньому витримує 250 000-350 000 км до капітального ремонту, але за умови гарного догляду може пробігти до 500 000 км. Турбомотори служать 200 000-300 000 км.
Не забувайте регулярно міняти оливу, не заливайте в бак паливо сумнівної якості та уникайте частих холодних запусків.
- Коробка передач
Класичні автомати та варіатори зазвичай працюють 200 000–250 000 км, механічна коробка — 300 000–400 000 км.
- Підвіска
Амортизатори витримують 100 000-150 000 км, кульові опори та сайлентблоки — 80 000-120 000 км, ступичні підшипники — 150 000-200 000 км.
Дбайлива їзда та діагностика кожні 20 000-30 000 км допомагають уникнути передчасного зносу.
- Гальмівна система
Диски служать 80 000-120 000 км, передні колодки — 30 000-50 000 км, задні — 50 000-80 000 км. Різкі гальмування скорочують ресурс системи.
- Електроніка
Генератор працює 150 000-200 000 км, стартер — 200 000-250 000 км, акумулятор — 3-5 років.
Раніше ми писали, який термін служби зчеплення в автомобілі. Також пояснювали, як часто потрібно міняти автомобільні фари з огляду на тип освітлення.
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