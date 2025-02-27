Який термін служби автомобільних фар

Світло фар. Фото: hella-bulbs.com

Як усі деталі, автомобільні фари мають свій термін служби, тому знання про їхній ресурс суттєво впливає на безпеку та комфорт під час поїздок. Які існують типи освітлювальних приладів та фактори, що впливають на їхню витривалість.

Про це написав Inter Cars.

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Галогенові лампи

Колба заповнена газом — галогеном, який дає змогу підвищити світловіддачу лампи та продовжити її ресурс до 400–500 годин. Ці лампи гарно світять, але при цьому мають короткий ресурс та часто перевантажують бортову мережу надмірним споживанням потужності.

Тим часом фірмові галогенки, марковані на кшталт +50 %, +100 % тощо, дають більше світла не через збільшеного споживання струму, а завдяки особливому склу колби та високому тиску галогену в ній.

Ідеально підходять власникам недорогих машин, які хочуть поліпшити світло та мають фари зі справними рефлектором та чистим склом.

Ксенонові (газорозрядні лампи)

Джерелом світла в цих лампах є дуга — плазмовий факел між парою електродів, розташованих у середовищі газу ксенону. Фари з ними яскравіші за стандартні галогенки та на дальньому світлі дають довший промінь. А термін їхньої служби становить від 2500 до 3000 годин.

Але технологія виробництва газорозрядних ламп складна, плюс їм потрібний електронний стартовий блок, тому ксенонове світло набагато дорожче. Плюс під ксенон потрібні фари з особливою оптикою та високою температурною стійкістю.

LED-лампи (світлодіоди)

Світлодіодні лампи потребують майже вдесятеро менше енергії, ніж галогенки, але дають високу яскравість та служать до 100 000 годин.

Укомплектовані LED-лампами фари сьогодні штатно встановлюють навіть в авто середнього цінового сегмента. Але найдоцільніше LED використовувати у матричних фарах, де електроніка з багатьох (від п’яти до кількох тисяч) діодів формує промінь будь-якої форми.

Такі системи коштують близько тисячі доларів, й сьогодні вони встановлюються на преміальні авто.

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