Какой срок службы автомобильных фар

Свет фар. Фото: hella-bulbs.com

Как все детали, автомобильные фары имеют свой срок службы, поэтому знание об их ресурсе существенно влияет на безопасность и комфорт во время поездок. Какие существуют типы осветительных приборов и факторы, влияющие на их выносливость.

Об этом написал Inter Cars.

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Галогеновые лампы

Колба заполнена газом — галогеном, который позволяет повысить светоотдачу лампы и продлить ее ресурс до 400-500 часов. Эти лампы хорошо светят, но при этом имеют короткий ресурс и часто перегружают бортовую сеть чрезмерным потреблением мощности.

Между тем фирменные галогенки, маркированные вроде +50 %, +100 % и т.д., дают больше света не из-за увеличенного потребления тока, а благодаря особому стеклу колбы и высокому давлению галогена в ней.

Идеально подходят владельцам недорогих машин, которые хотят улучшить свет и имеют фары с исправными рефлектором и чистыми стеклами.

Ксеноновые (газоразрядные лампы)

Источником света в этих лампах является дуга — плазменный факел между парой электродов, расположенных в среде газа ксенона. Фары с ними ярче стандартных галогенок и на дальнем свете дают более длинный луч. А срок их службы составляет от 2500 до 3000 часов.

Но технология производства газоразрядных ламп сложная, плюс им нужен электронный стартовый блок, поэтому ксеноновый свет намного дороже. Плюс под ксенон нужны фары с особой оптикой и высокой температурной устойчивостью.

LED-лампы (светодиоды)

Светодиодные лампы требуют почти в десять раз меньше энергии, чем галогенки, но дают высокую яркость и служат до 100 000 часов.

Укомплектованные LED-лампами фары сегодня штатно устанавливают даже в авто среднего ценового сегмента. Но наиболее целесообразно LED использовать в матричных фарах, где электроника из многих (от пяти до нескольких тысяч) диодов формирует луч любой формы.

Такие системы стоят около тысячи долларов, и сегодня они устанавливаются на премиальные авто.

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