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Как самостоятельно избавиться от конденсата внутри фары авто

29 октября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как избавиться от конденсата в фаре автомобиля — эффективная инструкция
Конденсат. Фото: Indian Auto
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Конденсат в фарах авто — это не просто эстетическая проблема, ведь от снижения освещенности до повреждения электроники, влага внутри устройства может угрожать безопасности водителя. Как быстро устранить конденсат и сохранить яркость фар.

Об этом написал Dexpens.

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  • Снижение яркости света. Конденсат затрудняет прохождение света через линзу, в результате чего видимость дороги уменьшается, особенно в условиях плохой погоды.
  • Повреждение электроники. Если конденсат попадает на электрические компоненты фары, это может привести к короткому замыканию или коррозии, что может вызвать неисправность устройства или даже его возгорание.
  • Ухудшение материалов. Влага внутри приводит к коррозии металлических частей или разрушению пластика, что влияет на срок службы фары.

Предварительный осмотр

Нужно проверить отверстия вентиляции — они должны быть чистыми. Также следует посмотреть на плотность прилегания резинового колпака вокруг лампочки.

Нарушение герметичности фары

Если есть подозрения в негерметичности фары, то для точного определения щели нужно убрать лампочки, снять фару и наполнить ее водой. Лучше дистиллированной, чтобы не осталось разводов после высыхания. Место, откуда поступает вода, нужно пометить. Далее фару следует высушить и загерметизировать протечку.

Если негерметичность появилась между рассеивателем (прозрачная часть) и основной частью фары, то для ее устранения можно воспользоваться герметиком (лучше через шприц), или полностью заменить клеевое соединение двух частей фары. Для замены клеевого соединения необходимо снять и разобрать фару.

Ранее эксперты предупредили о местах в авто, которые нельзя мыть обычным способом. Также мы писали о четырех способах избавиться от влаги в салоне авто осенью.

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