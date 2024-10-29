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Як самотужки позбавитися конденсату всередині фари автомобіля

29 жовтня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як позбутися конденсату у фарі автомобіля — ефективна інструкція
Конденсат. Фото: Indian Auto
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Конденсат у фарах авто — це не просто естетична проблема, адже від зниження освітленості до пошкодження електроніки, волога всередині пристрою може загрожувати безпеці водія. Як швидко усунути конденсат та зберегти яскравість фар.

Про це написав Dexpens.

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  • Зниження яскравості світла. Конденсат ускладнює проходження світла через лінзу, внаслідок чого видимість дороги зменшується, особливо в умовах поганої погоди.
  • Пошкодження електроніки. Якщо конденсат потрапляє на електричні компоненти фари, це може призвести до короткого замикання або корозії, що може викликати несправність пристрою або навіть його загоряння.
  • Погіршення матеріалів. Волога всередині призводить до корозії металевих частин або руйнування пластику, що впливає на термін служби фари.

Попередній огляд

Потрібно перевірити отвори вентиляції — вони мають бути чистими. Також варто подивитися на щільність прилягання гумового ковпака навколо лампочки.

Порушення герметичності фари

Якщо є підозри в негерметичності фари, то для точного визначення щілини, потрібно прибрати лампочки, зняти фару та наповнити її водою. Краще дистильованою, щоб не залишилося розводів після висихання. Місце, звідки надходить вода, потрібно позначити. Далі фару потрібно висушити та загерметизувати протікання.

Якщо є негерметичність між розсіювачем (прозора частина) та основною частиною фари, то для її усунення можна скористатися герметиком (краще через шприц), або повністю замінити клейове з'єднання двох частин фари. Для заміни клейового з'єднання необхідне зняти та розібрати фару.

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