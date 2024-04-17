Три простых и эффективных лайфхака для очистки автомобильных фар подручными средствами

Помыть фары просто. Фото: gogirl.co.uk

Из-за пыли и грязи автомобильные фары сильно тускнеют. Поэтому их чистота и блеск, прежде всего, являются вопросом безопасности водителя и пассажиров, а не элементом эстетического наслаждения.

Как очистить фары автомобиля с помощью дешевых средств, рассказали эксперты Sante Plus.

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1. Пищевая сода

Смешайте немного воды с двумя столовыми ложками соды, не разбавляя ее слишком сильно.

Смажьте в растворе щетку для мытья посуды и осторожно (сода имеет абразивные свойства) протрите фары.

Промойте фары чистой водой.

Протрите сухой тряпкой из микрофибры.

Если спешите, можете посыпать соду прямо на фары автомобиля и протереть их влажной тряпкой. Результат будет похож.

2. Белый уксус

Смешайте два стакана белого уксуса с одним стаканом воды и перелейте смесь в пульверизатор.

Распылите раствор на поверхность фар и оставьте на две минуты.

Протрите тряпкой из микрофибры большими круговыми движениями.

Повторите операцию столько раз, сколько нужно для достижения идеального результата.

3. Зубная паста

Возьмите зубную пасту с отбеливающим эффектом.

Нанесите пальцем немного зубной пасты на фары.

Очистите их старой зубной щеткой.

Смойте водой остатки пасты и высушите фары, как в предыдущих советах.

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