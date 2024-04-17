Три простых и эффективных лайфхака для очистки автомобильных фар подручными средствами

Как вернуть утраченный блеск автомобильным фарам — три простых совета
Из-за пыли и грязи автомобильные фары сильно тускнеют. Поэтому их чистота и блеск, прежде всего, являются вопросом безопасности водителя и пассажиров, а не элементом эстетического наслаждения.
Как очистить фары автомобиля с помощью дешевых средств, рассказали эксперты Sante Plus.
В условиях стремительного роста цен на топливо в Украине тратить деньги на дорогостоящие средства для чистки фар нет необходимости.
1. Пищевая сода
- Смешайте немного воды с двумя столовыми ложками соды, не разбавляя ее слишком сильно.
- Смажьте в растворе щетку для мытья посуды и осторожно (сода имеет абразивные свойства) протрите фары.
- Промойте фары чистой водой.
- Протрите сухой тряпкой из микрофибры.
Если спешите, можете посыпать соду прямо на фары автомобиля и протереть их влажной тряпкой. Результат будет похож.
2. Белый уксус
- Смешайте два стакана белого уксуса с одним стаканом воды и перелейте смесь в пульверизатор.
- Распылите раствор на поверхность фар и оставьте на две минуты.
- Протрите тряпкой из микрофибры большими круговыми движениями.
- Повторите операцию столько раз, сколько нужно для достижения идеального результата.
3. Зубная паста
- Возьмите зубную пасту с отбеливающим эффектом.
- Нанесите пальцем немного зубной пасты на фары.
- Очистите их старой зубной щеткой.
- Смойте водой остатки пасты и высушите фары, как в предыдущих советах.
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