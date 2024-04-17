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Как вернуть утраченный блеск автомобильным фарам — три простых совета

17 апреля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три простых и эффективных лайфхака для очистки автомобильных фар подручными средствами
Помыть фары просто. Фото: gogirl.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Из-за пыли и грязи автомобильные фары сильно тускнеют. Поэтому их чистота и блеск, прежде всего, являются вопросом безопасности водителя и пассажиров, а не элементом эстетического наслаждения.

Как очистить фары автомобиля с помощью дешевых средств, рассказали эксперты Sante Plus.

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В условиях стремительного роста цен на топливо в Украине тратить деньги на дорогостоящие средства для чистки фар нет необходимости.

1. Пищевая сода

  • Смешайте немного воды с двумя столовыми ложками соды, не разбавляя ее слишком сильно.
  • Смажьте в растворе щетку для мытья посуды и осторожно (сода имеет абразивные свойства) протрите фары.
  • Промойте фары чистой водой.
  • Протрите сухой тряпкой из микрофибры.

Если спешите, можете посыпать соду прямо на фары автомобиля и протереть их влажной тряпкой. Результат будет похож.

2. Белый уксус

  • Смешайте два стакана белого уксуса с одним стаканом воды и перелейте смесь в пульверизатор.
  • Распылите раствор на поверхность фар и оставьте на две минуты.
  • Протрите тряпкой из микрофибры большими круговыми движениями.
  • Повторите операцию столько раз, сколько нужно для достижения идеального результата.

3. Зубная паста

  • Возьмите зубную пасту с отбеливающим эффектом.
  • Нанесите пальцем немного зубной пасты на фары.
  • Очистите их старой зубной щеткой.
  • Смойте водой остатки пасты и высушите фары, как в предыдущих советах.

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