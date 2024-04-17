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Як повернути втрачений блиск автомобільним фарам — три прості поради

17 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три прості та ефективні лайфхаки для очищення автомобільних фар підручними засобами
Помити фари просто. Фото: gogirl.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Через пил та бруд автомобільні фари сильно тьмяніють. Тому їхні чистота та блиск насамперед є питанням безпеки водія та пасажирів, а не елементом естетичної насолоди.

Як очистити фари автомобіля за допомогою дешевих засобів, розповіли експерти Sante Plus.

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1. Харчова сода

  • Змішайте дещицю води з двома столовими ложками соди, не розбавляючи її занадто сильно.
  • Змастіть у розчині щітку для миття посуду та обережно (адже сода має абразивні властивості) протріть фари.
  • Промийте фари чистою водою.
  • Протріть сухою ганчіркою з мікрофібри.

Якщо поспішаєте, можете посипати соду безпосередньо на фари автомобіля та протерти їх вологою ганчіркою. Результат буде схожим.

2. Білий оцет

  • Змішайте дві склянки білого оцту з однією склянкою води та перелийте суміш в пульверизатор.
  • Розпиліть розчин на поверхню фар та залиште на дві хвилини.
  • Протріть ганчіркою з мікрофібри великими круговими рухами.
  • Повторіть операцію стільки разів, скільки необхідно для досягнення ідеального результату.

3. Зубна паста

  • Візьміть зубну пасту з відбілюючим ефектом.
  • Нанесіть пальцем трохи зубної пасти на фари.
  • Почистіть їх старою зубною щіткою.
  • Змийте водою залишки пасти та висушіть фари, як в попередніх порадах.

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