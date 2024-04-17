Три прості та ефективні лайфхаки для очищення автомобільних фар підручними засобами

Як повернути втрачений блиск автомобільним фарам — три прості поради
Через пил та бруд автомобільні фари сильно тьмяніють. Тому їхні чистота та блиск насамперед є питанням безпеки водія та пасажирів, а не елементом естетичної насолоди.
Як очистити фари автомобіля за допомогою дешевих засобів, розповіли експерти Sante Plus.
В умовах стрімкого зростання цін на паливо в Україні витрачати кошти на дорогі засоби для чищення фар немає потреби.
1. Харчова сода
- Змішайте дещицю води з двома столовими ложками соди, не розбавляючи її занадто сильно.
- Змастіть у розчині щітку для миття посуду та обережно (адже сода має абразивні властивості) протріть фари.
- Промийте фари чистою водою.
- Протріть сухою ганчіркою з мікрофібри.
Якщо поспішаєте, можете посипати соду безпосередньо на фари автомобіля та протерти їх вологою ганчіркою. Результат буде схожим.
2. Білий оцет
- Змішайте дві склянки білого оцту з однією склянкою води та перелийте суміш в пульверизатор.
- Розпиліть розчин на поверхню фар та залиште на дві хвилини.
- Протріть ганчіркою з мікрофібри великими круговими рухами.
- Повторіть операцію стільки разів, скільки необхідно для досягнення ідеального результату.
3. Зубна паста
- Візьміть зубну пасту з відбілюючим ефектом.
- Нанесіть пальцем трохи зубної пасти на фари.
- Почистіть їх старою зубною щіткою.
- Змийте водою залишки пасти та висушіть фари, як в попередніх порадах.
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