Три прості та ефективні лайфхаки для очищення автомобільних фар підручними засобами

Помити фари просто. Фото: gogirl.co.uk

Через пил та бруд автомобільні фари сильно тьмяніють. Тому їхні чистота та блиск насамперед є питанням безпеки водія та пасажирів, а не елементом естетичної насолоди.

Як очистити фари автомобіля за допомогою дешевих засобів, розповіли експерти Sante Plus.

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1. Харчова сода

Змішайте дещицю води з двома столовими ложками соди, не розбавляючи її занадто сильно.

Змастіть у розчині щітку для миття посуду та обережно (адже сода має абразивні властивості) протріть фари.

Промийте фари чистою водою.

Протріть сухою ганчіркою з мікрофібри.

Якщо поспішаєте, можете посипати соду безпосередньо на фари автомобіля та протерти їх вологою ганчіркою. Результат буде схожим.

2. Білий оцет

Змішайте дві склянки білого оцту з однією склянкою води та перелийте суміш в пульверизатор.

Розпиліть розчин на поверхню фар та залиште на дві хвилини.

Протріть ганчіркою з мікрофібри великими круговими рухами.

Повторіть операцію стільки разів, скільки необхідно для досягнення ідеального результату.

3. Зубна паста

Візьміть зубну пасту з відбілюючим ефектом.

Нанесіть пальцем трохи зубної пасти на фари.

Почистіть їх старою зубною щіткою.

Змийте водою залишки пасти та висушіть фари, як в попередніх порадах.

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