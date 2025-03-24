Як легко визначити скручений пробіг вживаного авто

Одометр. Фото: drive.com.au

Під час купівлі вживаного автомобіля, важливо звернути увагу на ознаки скрученого пробігу. Адже маніпуляції з одометром дуже важко виявити, тому недобросовісні продавці відчувають себе недоторканими.

Про це написав ZUBR.

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Ознака керма

Важливий елемент у салоні, який вказує на зкручений пробіг, — кермо. Навіть найвищої якості матеріали з часом зношуються. Постійний контакт рук із його поверхнею призводить до виникнення характерних потертостей. Якщо автомобіль, за словами продавця, має невеликий пробіг, але кермо виглядає зношеним або, навпаки, занадто новим для свого віку, це може стати ознакою маніпуляцій із пробігом.

Потертості та блиск . Шкіряна або пластикова обробка з часом втрачає свою матовість, стаючи глянцевою. Якщо в певних зонах поверхня помітно стерта, це свідчить про інтенсивну експлуатацію.

. Шкіряна або пластикова обробка з часом втрачає свою матовість, стаючи глянцевою. Якщо в певних зонах поверхня помітно стерта, це свідчить про інтенсивну експлуатацію. Тріщини та деформації . Шкіряне покриття може втрачати еластичність, грубіти й навіть тріскатися, що є показником значного пробігу.

. Шкіряне покриття може втрачати еластичність, грубіти й навіть тріскатися, що є показником значного пробігу. Нова оббивка. Якщо кермо виглядає надто новим у порівнянні з іншими елементами салону, ймовірно, його перетягнули, щоб приховати ознаки зносу.

На що ще звернути увагу

Навіть якщо зовнішній вигляд керма не викликає підозр, це не завжди є запорукою чесного пробігу. Рекомендується здійснити додаткову перевірку:

педалей та важелю коробки передач — їхній стан також свідчить про частоту експлуатації;

— їхній стан також свідчить про частоту експлуатації; сидіння та ременів безпеки — потертості на оббивці можуть вказувати на активну експлуатацію;

— потертості на оббивці можуть вказувати на активну експлуатацію; електронних систем — у деяких автомобілях дані про пробіг зберігаються в різних контрольних блоках.

За будь-яких сумнівів щодо правдивості показань одометра варто звернутися до фахівців для проведення комплексної діагностики.

Раніше ми писали, з яким пробігом не варто купляти авто, незалежно від надійності чи ціни. Також експерти пояснили, який пробіг витримують основні вузли автомобіля.