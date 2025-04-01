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Почему в Европе выросли цены на подержанные автомобили

1 апреля 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему и как в Европе подорожали подержанные автомобили
Продажа подержанных авто в Европе. Фото: ecarstrade.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

По данным AUTO1 Group, в первом квартале 2025 года цены на подержанные автомобили выросли на 2,7%. Эта тенденция отражает высокий спрос на рынке авто с пробегом и обусловлена в основном повышением стоимости бензиновых и дизельных моделей.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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  • Автомобили с бензиновыми двигателями

В течение трех месяцев 2025 года цены в сегменте выросли на 3%. Впрочем, годовое сравнение показывает, что цены на бензиновые автомобили оставались почти стабильными с небольшим снижением на 0,3% с марта 2024 года по март 2025 года, демонстрируя возвращение стоимости до уровня 2024 года.

  • Автомобили с дизельными двигателями

Дизельные автомобили в течение этого периода выросли лишь на 1%. За год цены на дизельные автомобили незначительно выросли на 0,8% по сравнению с мартом 2024 года к марту 2025 года.

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Инфографика: eauto.org.ua
  • Гибридные транспортные средства (PHEV и HEV)

Цены на гибридные транспортные средства остались в основном неизменными, повысившись на 0,4% в первом квартале 2025 года. Однако в годовом исчислении гибриды имели самый высокий рост — на 1,3% по сравнению с мартом 2024 года.

  • Электромобили (BEV)

Цены на электрокары оставались относительно неизменными. Сравнение за год показывает стабильность цен на электромобили с незначительным снижением на 0,2% с марта 2024 года по март 2025 года.

Ранее мы писали, какие новые ограничения для авто с пробегом готовят в Украине. Также эксперты назвали деталь, которая выдает скрученный пробег подержанного автомобиля.

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