Почему и как в Европе подорожали подержанные автомобили

Продажа подержанных авто в Европе. Фото: ecarstrade.com

По данным AUTO1 Group, в первом квартале 2025 года цены на подержанные автомобили выросли на 2,7%. Эта тенденция отражает высокий спрос на рынке авто с пробегом и обусловлена в основном повышением стоимости бензиновых и дизельных моделей.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Автомобили с бензиновыми двигателями

В течение трех месяцев 2025 года цены в сегменте выросли на 3%. Впрочем, годовое сравнение показывает, что цены на бензиновые автомобили оставались почти стабильными с небольшим снижением на 0,3% с марта 2024 года по март 2025 года, демонстрируя возвращение стоимости до уровня 2024 года.

Автомобили с дизельными двигателями

Дизельные автомобили в течение этого периода выросли лишь на 1%. За год цены на дизельные автомобили незначительно выросли на 0,8% по сравнению с мартом 2024 года к марту 2025 года.

Инфографика: eauto.org.ua

Гибридные транспортные средства (PHEV и HEV)

Цены на гибридные транспортные средства остались в основном неизменными, повысившись на 0,4% в первом квартале 2025 года. Однако в годовом исчислении гибриды имели самый высокий рост — на 1,3% по сравнению с мартом 2024 года.

Электромобили (BEV)

Цены на электрокары оставались относительно неизменными. Сравнение за год показывает стабильность цен на электромобили с незначительным снижением на 0,2% с марта 2024 года по март 2025 года.

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