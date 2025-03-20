Готовят новые ограничения для подержанных авто в Украине

Подержанные автомобили. Фото: uzr.com.ua

Министерство развития общин и территорий опубликовало законопроект, которым планирует урегулировать ввоз в Украину импортных подержанных автомобилей. Чиновники обосновывают эти изменения необходимостью приведения украинского законодательства к практике Евросоюза.

С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте министерства.

Читайте также:

Технический контроль

Законопроектом предлагается проведение обязательного технического контроля транспортных средств с пробегом, которые были ввезены в Украину для их первой государственной регистрации, вместо проведения сертификации и определения экологического уровня ЕВРО. Указанные положения соответствуют требованиям Директивы 2014/45/ЕС и актам ЕС.

Сокращение возраста

Предлагается разрешить таможенное оформление транспортных средств, бывших в пользовании, не старше 20 лет и были зарегистрированы в странах участницах "Соглашения о принятии единых технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах".

Эта норма не распространяется на страны, признанные Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, или которая находится в состоянии войны с Украиной или способствует совершению вооруженной агрессии против нашего государства.

В то же время отдельно указано на возможности ввоза автомобилей из США. Америка хоть и не является участницей Соглашения, но в Украине введено признание их результатов оценки соответствия требованиям безопасности, в том числе и экологической.

Наличие такой нормы обосновывается отсутствием механизма определения уровней экологических норм в рамках процедуры обязательного технического контроля, а также создает возможность для установления более эффективных инструментальных методов контроля экологических характеристик применяемых транспортных средств в соответствии с международными договорами и Директивой 2014/45/ЕС.

Ранее эксперты объяснили, почему не стоит покупать подержанное авто в топовой комплектации. Также мы писали, почему в Украине дешевеют авто с ДВС, а электрокары дорожают.