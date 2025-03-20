Готують нові обмеження для вживаних авто в Україні

Які нові обмеження для вживаних авто в Україні
Міністерство розвитку громад та територій опублікувало законопроєкт, яким планує врегулювати ввезення в Україну імпортних вживаних автомобілів. Чиновники обґрунтовують ці зміни необхідністю приведення українського законодавства до практики Євросоюзу.
З текстом законопроєкту можна ознайомитися на сайті міністерства.
Технічний контроль
Законопроєктом пропонується проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів з пробігом, які були ввезені в Україну для їх першої державної реєстрації, замість проведення сертифікації та визначення екологічного рівня ЄВРО. Зазначені положення відповідають вимогам Директиви 2014/45/ЄС та актам ЄС.
Скорочення віку
Пропонується дозволити митне оформлення транспортних засобів, що були у користуванні, та які не старше 20 років й були зареєстровані в країнах учасницях "Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах".
Ця норма не поширюється на країни, визнані Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, або яка перебуває у стані війні з Україною чи сприяє вчиненню збройної агресії проти нашої держави.
Водночас окремо зазначено про можливість ввезення автомобілів зі США. Америка хоча й не є учасницею Угоди, але в України запроваджено визнання їх результатів оцінки відповідності вимог безпеки, зокрема й екологічної.
Наявність такої норми обґрунтовується відсутністю механізму визначення рівнів екологічних норм в межах процедури обов’язкового технічного контролю, а також створює можливість для встановлення ефективніших інструментальних методів контролю екологічних характеристик вживаних транспортних засобів відповідно до міжнародних договорів та Директиви 2014/45/ЕС.
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