Готують нові обмеження для вживаних авто в Україні

Вживані автомобілі. Фото: uzr.com.ua

Міністерство розвитку громад та територій опублікувало законопроєкт, яким планує врегулювати ввезення в Україну імпортних вживаних автомобілів. Чиновники обґрунтовують ці зміни необхідністю приведення українського законодавства до практики Євросоюзу.

З текстом законопроєкту можна ознайомитися на сайті міністерства.

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Технічний контроль

Законопроєктом пропонується проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів з пробігом, які були ввезені в Україну для їх першої державної реєстрації, замість проведення сертифікації та визначення екологічного рівня ЄВРО. Зазначені положення відповідають вимогам Директиви 2014/45/ЄС та актам ЄС.

Скорочення віку

Пропонується дозволити митне оформлення транспортних засобів, що були у користуванні, та які не старше 20 років й були зареєстровані в країнах учасницях "Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах".

Ця норма не поширюється на країни, визнані Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, або яка перебуває у стані війні з Україною чи сприяє вчиненню збройної агресії проти нашої держави.

Водночас окремо зазначено про можливість ввезення автомобілів зі США. Америка хоча й не є учасницею Угоди, але в України запроваджено визнання їх результатів оцінки відповідності вимог безпеки, зокрема й екологічної.

Наявність такої норми обґрунтовується відсутністю механізму визначення рівнів екологічних норм в межах процедури обов’язкового технічного контролю, а також створює можливість для встановлення ефективніших інструментальних методів контролю екологічних характеристик вживаних транспортних засобів відповідно до міжнародних договорів та Директиви 2014/45/ЕС.

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