Вживане авто у топовій комплектації — чому його не варто купувати

Топовий автомобіль. Фото: autoroku.ua

Покупці вживаних авто часто допускають трагічну помилку, коли за менші гроші прагнуть отримати машину у максимальній комплектації. Експерти застерігають, автомобілі з топовим оснащенням можуть принести більше проблем, ніж задоволення.

Про основні недоліки такого рішення написала Avtosota.

Читайте також:

Вартість обслуговування

Машини з багатим оснащенням мають складні та дорогі компоненти, які можуть швидко зношуватися. Наприклад, світлодіодна оптика потребує заміни вже за 5-8 років, а її ціна може досягати десятків тисяч гривень. Високотехнологічні системи безпеки, такі як адаптивний круїз-контроль та системи утримання у смузі, можуть потребувати складного ремонту.

Нюанси турбодвигунів

Зазвичай топові комплектації отримують турбомотори, які мають менший ресурс порівняно з атмосферними аналогами. Їхній ремонт або заміна обходиться значно дорожче, а несправності можуть виникати навіть за умов регулярного обслуговування.

Дорога трансмісія

Роботизовані коробки передач або варіатори, які встановлюють в топові комплектації, значно дорожчі у ремонті та обслуговуванні, ніж традиційні автоматичні або механічні трансмісії.

Складна електроніка

Чим більше електронних систем має автомобіль, тим вищий ризик їх виходу з ладу. Мультимедійні дисплеї, адаптивні підвіски, електрорегулювання сидінь, панорамні дахи з електроприводом та електронні ключі доступу. Усі ці елементи можуть стати причиною дорогого ремонту.

Раніше експерти назвали ТОП-20 вживаних японських авто для купівлі. Також ми писали, навіщо українці купляють німецькі авто з величезним пробігом.