Подержанное авто в топовой комплектации — почему его не стоит покупать

Топовый автомобиль. Фото: autoroku.ua

Покупатели подержанных авто часто допускают трагическую ошибку, когда за меньшие деньги стремятся получить машину в максимальной комплектации. Эксперты предостерегают, автомобили с топовым оснащением могут принести больше проблем, чем удовольствия.

Об основных недостатках такого решения написала Avtosota.

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Стоимость обслуживания

Машины с богатым оснащением имеют сложные и дорогие компоненты, которые могут быстро изнашиваться. Например, светодиодная оптика требует замены уже через 5-8 лет, а ее цена может достигать десятков тысяч гривен. Высокотехнологичные системы безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль и системы удержания в полосе, могут потребовать сложного ремонта.

Нюансы турбодвигателей

Обычно топовые комплектации получают турбомоторы, которые имеют меньший ресурс по сравнению с атмосферными аналогами. Их ремонт или замена обходится значительно дороже, а неисправности могут возникать даже в условиях регулярного обслуживания.

Дорогая трансмиссия

Роботизированные коробки передач или вариаторы, которые устанавливают в топовые комплектации, значительно дороже в ремонте и обслуживании, чем традиционные автоматические или механические трансмиссии.

Сложная электроника

Чем больше электронных систем имеет автомобиль, тем выше риск их выхода из строя. Мультимедийные дисплеи, адаптивные подвески, электрорегулировка сидений, панорамные крыши с электроприводом и электронные ключи доступа. Все эти элементы могут стать причиной дорогостоящего ремонта.

Ранее эксперты назвали ТОП-20 подержанных японских авто для покупки. Также мы писали, зачем украинцы покупают немецкие авто с огромным пробегом.