Лучшие подержанные японские авто для покупки в 2025 году

Японские автомобили. Фото: ranker.com

Если нужен беззаботный подержанный автомобиль, японские модели являются одними из самых надежных на рынке. При правильном уходе они могут прослужить годами, не доставляя автовладельцу никаких проблем.

Свой рейтинг лучших авто в разных категориях представил Motor Biscuit.

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Mitsubishi Mirage

Бюджетный хэтчбек, известный отличной экономичностью топлива и низкими затратами на обслуживание.

Infiniti G37

Элегантный спортивный роскошный седан с мощным двигателем V6, который отличается надежностью.

Acura TL

Сочетает в себе легендарную надежность и первоклассные характеристики Honda с мощным двигателем V6.

Toyota Avalon

Полноразмерный седан с мощным двигателем V6 и репутацией пробега более 320 000 км.

Subaru Outback

Полноприводное авто сочетает универсальность внедорожника с комфортом универсала.

Mazda MX-5 Miata

Надежный спортивный автомобиль с легкой конструкцией, точным управлением и надежным двигателем.

Lexus ES

Роскошный, но простой седан, который обеспечивает плавную езду и высококлассные функции без ущерба для надежности.

Honda Fit

Небольшой хэтчбек с удивительно вместительным салоном и эффективным двигателем.

Nissan Altima

Седан среднего размера, который сочетает в себе доступность, экономию топлива и долговечность.

Subaru Forester

Компактный кроссовер, известный стандартным полным приводом и высокой прочностью.

Lexus RX

Роскошный кроссовер с высококлассным салоном и надежностью Toyota.

Toyota Prius

Лучший проверенный годами гибрид благодаря надежности и топливной эффективности.

Toyota Highlander

Надежный и практичный трехрядный кроссовер с просторной кабиной и мощным двигателем V6

Honda CR-V

Компактный кроссовер с вместительным салоном, топливной эффективностью и репутацией пробега более 320 000 км.

Toyota RAV4

Эффективный, вместительный, созданный, чтобы выдержать годы ежедневной езды с минимальными проблемами с обслуживанием, кроссовер.

Mazda3

Не жертвует надежностью и выделяется стильным дизайном и спортивной управляемостью.

Honda Civic

Экономит топливо, не требует частого технического обслуживания и десятилетиями служит залогом надежности.

Toyota Corolla

Простой, эффективный и созданный для долговечности автомобиль.

Honda Accord

Седан среднего размера предлагает комфортную поездку, отличную топливную эффективность и репутацию минимального обслуживания.

Toyota Camry

Благодаря прочному двигателю и длительному сроку службы автомобиль часто называют королем надежности.

Ранее эксперты определили самые доступные и надежные автомобили 2025 модельного года. Также британцы представили неожиданный рейтинг подержанных авто.