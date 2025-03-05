Лучшие подержанные японские авто для покупки в 2025 году

ТОП-20 подержанных японских авто для покупки прямо сейчас
Если нужен беззаботный подержанный автомобиль, японские модели являются одними из самых надежных на рынке. При правильном уходе они могут прослужить годами, не доставляя автовладельцу никаких проблем.
Свой рейтинг лучших авто в разных категориях представил Motor Biscuit.
- Mitsubishi Mirage
Бюджетный хэтчбек, известный отличной экономичностью топлива и низкими затратами на обслуживание.
- Infiniti G37
Элегантный спортивный роскошный седан с мощным двигателем V6, который отличается надежностью.
- Acura TL
Сочетает в себе легендарную надежность и первоклассные характеристики Honda с мощным двигателем V6.
- Toyota Avalon
Полноразмерный седан с мощным двигателем V6 и репутацией пробега более 320 000 км.
- Subaru Outback
Полноприводное авто сочетает универсальность внедорожника с комфортом универсала.
- Mazda MX-5 Miata
Надежный спортивный автомобиль с легкой конструкцией, точным управлением и надежным двигателем.
- Lexus ES
Роскошный, но простой седан, который обеспечивает плавную езду и высококлассные функции без ущерба для надежности.
- Honda Fit
Небольшой хэтчбек с удивительно вместительным салоном и эффективным двигателем.
- Nissan Altima
Седан среднего размера, который сочетает в себе доступность, экономию топлива и долговечность.
- Subaru Forester
Компактный кроссовер, известный стандартным полным приводом и высокой прочностью.
- Lexus RX
Роскошный кроссовер с высококлассным салоном и надежностью Toyota.
- Toyota Prius
Лучший проверенный годами гибрид благодаря надежности и топливной эффективности.
- Toyota Highlander
Надежный и практичный трехрядный кроссовер с просторной кабиной и мощным двигателем V6
- Honda CR-V
Компактный кроссовер с вместительным салоном, топливной эффективностью и репутацией пробега более 320 000 км.
- Toyota RAV4
Эффективный, вместительный, созданный, чтобы выдержать годы ежедневной езды с минимальными проблемами с обслуживанием, кроссовер.
- Mazda3
Не жертвует надежностью и выделяется стильным дизайном и спортивной управляемостью.
- Honda Civic
Экономит топливо, не требует частого технического обслуживания и десятилетиями служит залогом надежности.
- Toyota Corolla
Простой, эффективный и созданный для долговечности автомобиль.
- Honda Accord
Седан среднего размера предлагает комфортную поездку, отличную топливную эффективность и репутацию минимального обслуживания.
- Toyota Camry
Благодаря прочному двигателю и длительному сроку службы автомобиль часто называют королем надежности.
Ранее эксперты определили самые доступные и надежные автомобили 2025 модельного года. Также британцы представили неожиданный рейтинг подержанных авто.
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