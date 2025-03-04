Toyota лишь девятая — рейтинг самых надежных подержанных авто

Продажа авто с пробегом в Великобритании. Фото: tiley.com

При покупке подержанного автомобиля на помощь приходят разнообразные рейтинги надежности, так как они дают общую картину того, насколько долговечны конкретные модели. Как показывает перечень, подготовленный британским Warranty Direct, не всегда стоит следовать за самым очевидным выбором.

Об этом написал Interia.

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Критерии отбора

Рейтинг подержанных автомобилей Warranty Direct составлен с учетом предпочтений самих водителей. Эксперты подготовили список автомобилей, которые чаще всего покупают на вторичном рынке, а затем проанализировали их с точки зрения надежности, удобства использования и соотношения цены и качества.

ТОП-15 самых надежных авто с пробегом

Kia Sportage Hyundai i10 Lexus RX Mazda 2 Dacia Sandero Honda Jazz Skoda Karoq Subaru Outback Toyota Prius Volkswagen Golf BMW X1 Citroen C3 Ford Fiesta Skoda Yeti Suzuki Swift

Неожиданный рейтинг

Этот список может быть неожиданным для многих, хотя бы потому, что в рейтинге только одна Toyota, да и та аж на девятом месте.

Но британские эксперты, самым интересным автомобилем на рынке подержанной техники считают Kia Sportage. Специалисты отмечают прочную конструкцию и надежность корейского кроссовера. К тому же модель предлагается с широкой гаммой двигателей — внутреннего сгорания и электрифицированных.

На втором месте городской автомобиль Hyundai i10. Эксперты отметили его стильную внешность и достаточно богатое оснащение. Также авто известно надежностью и низким потреблением топлива. Warranty Direct считает, что это идеальный выбор для коротких расстояний и ежедневных поездок.

Замыкает тройку Lexus RX — модель, которая характеризуется исключительным качеством сборки и отличной динамикой. Авто доступно в различных вариантах привода. Эксперты также хвалят роскошный салон и новейшие технологические решения на борту.

Ранее эксперты назвали автомобили с пробегом, которые нуждаются в частых ремонтах. Также мы писали, какие самые дешевые подержанные автомобили с полным приводом можно приобрести в Украине в 2025 году.