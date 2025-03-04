Подержанные авто, которые неприятно удивят частыми ремонтами

Ремонт автомобиля. Фото: dascenter.ae

Семь из десяти автослесарей в Польше считают, что старые автомобили менее подвержены поломкам, чем их современные аналоги. А четыре из десяти опрошенных владельцев автосервисов утверждают, что меньше всего проблем водителям доставляют Toyota.

Об этом написал Interia.

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Согласно исследованию компании Moto-Profil, более 72% владельцев механических мастерских в Польше утверждают, что автомобили двадцатилетней давности были заметно менее подвержены поломкам, чем их современные аналоги.

Среди них 46% указали, что основной причиной поломок в новых автомобилях является "низкое качество деталей, используемых для оригинального оборудования".

Более 30% упомянули большое количество электроники, а 12% — пренебрежение обслуживанием со стороны владельцев, которые привыкли к старым, более простым автомобилям.

Надежные марки

Меньше всего проблем клиентам доставляют модели Toyota, сообщили 42% от опрошенных механиков. Второе т третье места с огромным отставанием от лидера заняли Kia (11%) и Lexus (7%). Другие марки, такие как Audi и Mercedes, также нашли признание в глазах механиков, но на уровне статистической погрешности.

Вечно неисправные авто

Первое место в списке автомобилей с наибольшим количеством неисправностей заняли BMW и Renault. Каждого из производителей указали по 21% респондентов. На третьем месте оказался Citroen с 13%. В пятерку также вошли Volkswagen и Opel.

Отсутствие четкого лидера по неисправностям говорит о том, что частота отказов конкретного транспортного средства является результатом многих факторов: от конструктивных особенностей отдельных моделей до плохого обслуживания автомобиля.

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