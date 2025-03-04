Вживані авто, які неприємно здивують частими ремонтами

Ремонт автомобіля. Фото: dascenter.ae

Сім із десяти автослюсарів у Польщі вважають, що старі автомобілі менш схильні до поломок, ніж їхні сучасні аналоги. А чотири з десяти опитаних власників автосервісів стверджують, що найменше проблем водіям завдають Toyota.

Про це написав Interia.

Читайте також:

Чому ламаються авто

Згідно з дослідженням компанії Moto-Profil, понад 72% власників механічних майстерень у Польщі стверджують, що автомобілі двадцятирічної давності були помітно менш схильні до поломок, ніж їхні сучасні аналоги.

Серед них 46% вказали, що основною причиною поломок у нових автомобілях є "низька якість деталей, які використовуються для оригінального обладнання".

Понад 30% згадали велику кількість електроніки, а 12% — нехтування обслуговуванням з боку власників, які звикли до старих, простіших автомобілів.

Надійні марки

Найменше проблем клієнтам доставляють моделі Toyota, повідомили 42% від опитаних механіків. Друге та третє місця з величезним відставанням від лідера посіли Kia (11%) та Lexus (7%). Інші марки, такі як Audi та Mercedes, також знайшли визнання в очах механіків, але на рівні статистичної похибки.

Вічно несправні авто

Перше місце в списку автомобілів з найбільшою кількістю несправностей посіли BMW та Renault. Кожного з виробників вказали по 21% респондентів. На третьому місці опинився Citroen з 13%. У п'ятірку також увійшли Volkswagen та Opel.

Відсутність чіткого лідера з несправностей говорить про те, що частота відмов конкретного транспортного засобу є результатом багатьох факторів: від конструктивних особливостей окремих моделей до поганого обслуговування автомобіля.

Раніше експерти провели тести та визначили найкращі та найгірші літні шини 2025 року. Також ми пояснювали, чому не варто кріпити смартфон по центру приладової панелі авто.