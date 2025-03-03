Рейтинг найкращих та найгірших літніх шин для авто у 2025 році

Тестування покришок. Фото: dunlop.eu

Загальнонімецький автомобільний клуб ADAC провів традиційне тестування літніх шин та перевірив характеристики різних моделей покришок популярного розміру 225/40 R18 для компактних та середньорозмірних автомобілів. Результат в деяких моментах здивував.

Про це повідомив Motor1.

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Видатні результати

Більшість протестованих шин показали хороші результати та запропонували хороший баланс між безпекою та комфортом. Особливо тішить велика кількість шин, які змогли вразити в категоріях безпеки водіння та екологічності.

Деякі моделі особливо виділялися під час тестування та показали видатні характеристики в різних дисциплінах. Continental SportContact 7 та Bridgestone Potenza Sport вразили відмінними ходовими характеристиками на сухих та мокрих дорогах, коротким гальмівним шляхом й високим комфортом водіння. Michelin Pilot Sport 5 та Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 також показали себе дуже добре та змогли потрапити у верхню половину рейтингу.

Прийнятна якість

Кілька шин продемонстрували гарні характеристики, але мали невеликі недоліки в окремих дисциплінах. Серед них Vredestein Ultrac Pro та Yokohama Advan Sport V107. Вони забезпечують гарний баланс між безпекою та комфортом, але не встигають за найкращими моделями в категоріях зчеплення з мокрою дорогою чи екологічності.

Хто в аутсайдерах

Шини Norauto Prevensys 4 та Syron Tyres Premium Performance 2 показали явні недоліки безпеки водіння та екологічності й не змогли виправдати високі очікування.

Особливо розчарував результат Doublecoin DC-100. Ці шини отримала оцінку "незадовільно", позаяк мають серйозні дефекти безпеки. Був очевидний значний дефіцит ефективності гальмування, особливо на мокрій дорозі. Гальмівний шлях зі швидкості 80 км/год на 17 метрів довший, ніж у Continental SportContact 7. У критичних ситуаціях це матиме вирішальну різницю між вчасною зупинкою та аварією. Doublecoin DC-100 також продемонстрував посередні показники в дисциплінах аквапланування та стійкості на поворотах, тому ADAC категорично не рекомендує цю модель.

Раніше були представлені розумні шини, які самі знають, що робити на слизькій дорозі. Також експерти пояснили, чому спускають колеса автомобіля без видимих пошкоджень.