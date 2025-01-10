Розумні шини для авто — створено технологію для безпеки на слизькій дорозі

Випробування розумних шин. Фото: goodyear.com

Всесвітньовідомий виробник шин Goodyear Tire & Rubber Company у співпраці з нідерландською дослідницькою організацією TNO показали на форумі CES 2024 революційне вдосконалення систем безпеки транспортних засобів. Інтеграція нових розумних шин SightLine у систему автоматичного екстреного гальмування (AEB) автомобіля продемонструвала потенціал пом’якшення наслідків аварій, особливо в складних дорожніх умовах.

Про це повідомив Goodyear.

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Як працюють шини

Шина з вбудованими датчиками здатна виявляти небезпечні дорожні умови (слизьку поверхню) та працювати в інтеграції з передовими системами допомоги водієві авто. Спільна робота дозволяє автоматичному екстреному гальмуванню (AEB) спрацювати миттєво після виявлення небезпечних дорожніх умов.

Goodyear стверджує, що ця технологія може ефективно знизити ризик зіткнення з нерухомим транспортним засобом або іншим дорожнім об'єктом, забезпечуючи кращий гальмівний шлях.

Звичайні AEB налаштовані на дорожні покриття з високим коефіцієнтом тертя (сухий асфальт). Технологія інтелектуальних шин SightLine може успішно запобігати зіткненням навіть за умов дощу, снігу або криги.

Випробування дощем

Фото: goodyear.com

Нещодавні випробування на мокрій дорозі показали, що вдосконалена система AEB, яка включає технологію Goodyear SightLine, може допомогти пом’якшити зіткнення навіть на швидкості до 80 км/год.

Загалом, інтеграція AEB з аналітичною інформацією SightLine щодо даних про стан шин та доріг допомагає забезпечити надійну роботу при різних сценаріях.

"Надаючи критичні дані про шини та дорожні умови в системах AEB, ми допомагаємо виробникам оригінального обладнання та їхнім клієнтам зробити стрибок вперед у сфері безпеки, значно випереджаючи мандат Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) 2029 щодо систем AEB у легкових транспортних засобах", — підкреслив старший віцепрезидент та головний технічний директор Goodyear Кріс Хелсел.

Раніше Hyundai створив технологію миттєвого розмороження лобового скла. Також повідомлялося, що автомобільний застосунок Waze отримав довгоочікувану функцію.