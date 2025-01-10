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Створено шини, які самі знають, що робити на слизькій дорозі

10 січня 2025 09:05
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Розумні шини для авто — створено технологію для безпеки на слизькій дорозі
Випробування розумних шин. Фото: goodyear.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Всесвітньовідомий виробник шин Goodyear Tire & Rubber Company у співпраці з нідерландською дослідницькою організацією TNO показали на форумі CES 2024 революційне вдосконалення систем безпеки транспортних засобів. Інтеграція нових розумних шин SightLine у систему автоматичного екстреного гальмування (AEB) автомобіля продемонструвала потенціал пом’якшення наслідків аварій, особливо в складних дорожніх умовах.

Про це повідомив Goodyear.

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Як працюють шини

Шина з вбудованими датчиками здатна виявляти небезпечні дорожні умови (слизьку поверхню) та працювати в інтеграції з передовими системами допомоги водієві авто. Спільна робота дозволяє автоматичному екстреному гальмуванню (AEB) спрацювати миттєво після виявлення небезпечних дорожніх умов.

Goodyear стверджує, що ця технологія може ефективно знизити ризик зіткнення з нерухомим транспортним засобом або іншим дорожнім об'єктом, забезпечуючи кращий гальмівний шлях.

Звичайні AEB налаштовані на дорожні покриття з високим коефіцієнтом тертя (сухий асфальт). Технологія інтелектуальних шин SightLine може успішно запобігати зіткненням навіть за умов дощу, снігу або криги.

Випробування дощем

Розумні шини SightLine інтегровані у систему автоматичного екстреного гальмування.
Фото: goodyear.com

Нещодавні випробування на мокрій дорозі показали, що вдосконалена система AEB, яка включає технологію Goodyear SightLine, може допомогти пом’якшити зіткнення навіть на швидкості до 80 км/год.

Загалом, інтеграція AEB з аналітичною інформацією SightLine щодо даних про стан шин та доріг допомагає забезпечити надійну роботу при різних сценаріях.

"Надаючи критичні дані про шини та дорожні умови в системах AEB, ми допомагаємо виробникам оригінального обладнання та їхнім клієнтам зробити стрибок вперед у сфері безпеки, значно випереджаючи мандат Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) 2029 щодо систем AEB у легкових транспортних засобах", — підкреслив старший віцепрезидент та головний технічний директор Goodyear Кріс Хелсел.

Раніше Hyundai створив технологію миттєвого розмороження лобового скла. Також повідомлялося, що автомобільний застосунок Waze отримав довгоочікувану функцію.

дороги авто технології автомобіль безпека шини для авто

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