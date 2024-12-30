Hyundai запускає технологію для швидкого розмороження лобового скла

Новий принцип розморожування скла. Фото: hyundaimotorgroup.com

Зима є важкою порою року для всіх транспортних засобів. Компанія Hyundai винайшла хитрий спосіб розморожування лобового скла автомобіля, який не споживає багато електроенергії.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Випробування холодом

Hyundai розробив технологію скла з підігрівом металевого покриття, яке має чотири шари: зовнішнє скло, плівка PVB, металеве покриття та внутрішнє скло.

"Це покриття включає срібло (Ag), яке, коли через нього протікає електричний струм, функціонує як нагрівальний елемент, вбудований у лобове скло", — йдеться у повідомленні Hyundai.

Скло може генерувати власне тепло завдяки системі живлення 48 В окремо від системи 13,5 В автомобіля, що дозволяє досягати температури танення льоду значно швидше, ніж традиційні розморожувачі.

Суворі випробування Hyundai показали, що повністю замерзле лобове скло відтануло за п’ять хвилин. Звичайному розморожувачу на це потрібно до 15 хвилин.

Користь влітку

Як стверджують фахівці Hyundai, нове лобове скло також ефективно блокує сонячну теплову енергію.

"Відбиваючи інфрачервоне випромінювання та випромінюючи власне тепло, нагріте скло з металевим покриттям може блокувати понад 60% загальної сонячної енергії", — стверджує пресслужба компанії.

Це означає, що температура всередині транспортного засобу порівняно з його навколишнім середовищем може відрізнятися на 8 °C.

Раніше ми писали, що Hyundai створила дивовижну плівку для вікон авто, яка замінить кондиціонер. Також досвідчений механік назвав головну ваду автомобілів Hyundai.